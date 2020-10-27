محافظ المنوفية يتفقد محطة صرف صحى كفر العامرة بتكلفة 28 مليونا

تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية مشروع صرف صحى كفر العامرة بمركز منوف بتكلفة تقديرية 28 مليون جنيه وذلك في إطار جولاته الميدانية لمتابعة المشروعات التنموية بنطاق المحافظة للوقوف على نسب التنفيذ وتذليل العقبات التى تعوق سير العمل للإنتهاء من المشروعات وفق الجداول الزمنية المقرر





رافق المحافظ فى جولته نائبه محمد موسى و أعضاء الأكاديمية الوطنية للتدريب ضمن البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب و المهندس رشدى عمر رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى والمهندس محمد نجيب رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالمنوفية ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف .





استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى عن مكونات المشروع والذى يضم محطة رفع وشبكات إنحدار وخط طرد ، مشيرًا بأنه تم الإنتهاء من تنفيذ الأعمال الميدانية والكهروميكانيكية بنسبة 99 % ، وكذا لانتهاء من تنفيذ 6,8 كم شبكات إنحدار بنسبة 90 % والانتهاء من تنفيذ 1,1 كم خط طرد بنسبة 100% ، مؤكدًا علي جاري حاليًا التسليم الابتدائي وسيتم الانتهاء من المحطة بمنتصف شهر نوفمير القادم تمهيدًا لبدء التشغيل والتوصيل للمنازل .





وأضاف رئيس الجهاز التنفيذى لمياة الشرب والصرف الصحى بأن إجمالى عدد المشروعات لمياة الشرب والصرف الصحي المنفذة والجارى تنفيذها بمركز منوف بلغ 44 مشروع منها (9) مشروعات مياه شرب بطاقة (140) الف متر مكعب وبتكلفه إجمالية بلغت مليار و (142) مليون جنيه ، بالاضافة إلي 35 مشروع صرف صحى بطاقة 89 ألف متر مكعب وبتكلفة إجمالية مليار و (162) مليون جنيه.



