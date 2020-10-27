صندوق مكافحة الإدمان يستقبل 400 متطوع للتوعية بمكافحة المخدرات.. صور

نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس ادارة الصندوق حفل لاستقبال 400 متطوع جديد من الشباب والفتيات بالجامعات المصرية بمحافظتى القاهرة والجيزة تحت شعار " قوتنا فى شبابنا " من إجمالى 1255 شاب وفتاة تقدمو للانضمام ضمن متطوعى الصندوق و تم عقد مقابلات لهم واختيار من اجتازوا اختبارات التطوع ممن لديهم القدرة على التواصل والعمل الجماعى وأيضا العمل الميدانى ومن لديهم المواهب المختلفة لاستثمارها فى تنفيذ برامج التوعية ،ليصل عدد المتطوعين لدى الصندوق حاليا الى 29400 متطوع على مستوى محافظات الجمهورية .





وحرص عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى على الالتقاء بالمتطوعين الجدد من الشباب والفتيات مؤكد على أهمية دورهم فى تنفيذ الأنشطة والبرامج المختلفة للتوعية بأضرار تعاطى المخدرات من خلال أساليب ابتكارية وابداعية تتماشى مع كل مرحلة عمرية من الفئات المستهدفة بهدف رفع الوعي للمشكلة المجتمعية لاسيما مشكلة تعاطى وإدمان المواد المخدرة ضمن حملة "انت اقوى من المخدرات " بين فئات المجتمع المختلفة .







