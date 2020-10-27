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مرأة

بأمر الطبيب.. باحثون يحذرون من أدوية المعدة على الصحة

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 09:16 م
اثار ادوية المعدة
اثار ادوية المعدة
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حياة عبد العزيز
حذر باحثون هنديون من أضرار أدوية المعدة على الصحة، مشيرًا بعد تناولها إلا بأمر الطبيب.


وأشار الباحثون إلى أن  الأشخاص الذين يستخدمون أدوية المعدة قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بعدوى بكتيرية يمكن أن تسبب أمراضًا تتراوح من الإسهال إلى التهاب القولون الذي يهدد الحياة.

 تحدث العدوى بـ التهاب القولون المطثِّي العسير (C-diff) بسبب اضطراب البكتيريا الطبيعية السليمة في القولون، غالبًا نتيجة للمضادات الحيوية، وتشير النتائج إلى أن المرضى الذين أصيبوا سابقًا بحالة C-diff ويتلقون مثبطات حمض المعدة تكون في خطر متزايد من تكرار C-diff.
 
قال سهيل خانا، اختصاصي أمراض الجهاز الهضمي في الولايات المتحدة الأمريكية: "وجدت الدراسة أن استخدام أدوية كبت حمض المعدة مرتبط بزيادة كبيرة إحصائيًا في خطر تطور فرق C المتكرر في المرضى الذين يعانون من نوبة سابقة من C-diff".

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