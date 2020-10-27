أهم الأخبار.. توافق السيسي والبرهان بشأن سد النهضة.. وفرنسا تحذر مواطنيها بسبب الرسوم المسيئة

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الأخبار والموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي :

السيسي والبرهان : متمسكون بالتوصل لاتفاق قانوني ملزم يضمن قواعد واضحة لملء وتشغيل سد النهضة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الثلاثاء، بقصر الاتحادية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعباس كامل، رئيس المخابرات العامة، والسفير المصري بالخرطوم.. للمزيد اضغط هنا





قصة الرضيع أنس.. تركه والداه يصرخ من الجوع 9 أيام حتى الموت.. صور

مشهد ماسأوى صعب لم تره عيناك الا فى الأفلام على شاشات التليفزيون مجرد تمثيل، لأنه فى الواقع صعب ورغم ذلك تحقق داخل احد المنازل بإحدى قرى مركز طوخ بمحافظة القليوبية .. حيث لقى طفل رضيع مصرعه بعد صراع مع الجوع لمدة 9 أيام متواصلة بعد ان تركه والداه وحيدا بمفرده داخل الشقة..للمزيد اضغط هنا





السعودية ترفض أية محاولة للربط بين الإسلام والإرهاب

صرح مصدر مسئول في وزارة الخارجية السعودية، اليوم الثلاثاء، بأن "المملكة العربية السعودية ترفض أية محاولة للربط بين الإسلام والإرهاب، وتستنكر الرسوم المسيئة إلى نبي الهدى ورسول السلام محمد بن عبدالله- صلى الله عليه وسلم- أو أي من الرسل عليهم السلام"... للمزيد اضغط هنا





بعد تصريحات أردوغان.. الليرة التركية تتراجع لأدنى مستوى تاريخي لها





سجلت الليرة التركية، اليوم الثلاثاء، أدنى هبوط لها على الإطلاق أمام الدولارالذي تجاوز 8.19 ليرات، وذلك بعد تصريحات استفزازية من الرئيس أردوغان، أبدى فيها عدم اهتمامه بالتهديدات الأمريكية.. للمزيد اضغط هنا









فرنسا تحذر مواطنيها: احترسوا من غضب كبير بسبب الرسوم المسيئة للنبي

أطلقت الحكومة الفرنسية عدة تحذيرات لمواطنيها حول العالم، مع تصاعد الغضب الدولي ضدها، لدعم الحكومة الفرنسية رسومًا مسيئة للنبي الأعظم عليه الصلاة والسلام، وفق ما أوردت وسائل إعلام متفرقة.. للمزيد اضغط هنا





وزير الدفاع يتابع سير العمليات للقضاء على العناصر الإرهابية وإجراءات عودة الحياة لطبيعتها بسيناء

تفقد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب وذلك لمتابعة مراحل سير العمليات العسكرية وإجراءات التأمين من مركز العمليات الدائم بقيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب .. للمزيد اضغط هنا



