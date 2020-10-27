تمكين المرأة في المحليات.. زيادة نسبة تولى الوظائف القيادية فى الإدارة المحلية من 7 % إلى 16%عام 2019.. إطلاق مبادرة "إنتى منتجة" لرفع مستوى معيشة السيدات المتضررات من كورونا

التنمية المحلية:

-انشاء وحدة تكافؤ الفرص لتمكين المرأة و 27 وحدة تابعة بالمحافظات

- 24% من قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات من النساء

- تصعيد 3 سيدات ليشغلن مناصب سكرتيرى عموم مساعدين فى قنا والغربية والدقهلية









تهتم وزارة التنمية المحلية ،بتمكين المرأة وتحرص على تكافؤ الفرص بين العاملين جميعا واعطاء المرأة حقها في التدرج وتولى مناصب قيادية بالمحليات خاصة مع توافر الخبرة والكفاءة في العمل ..





وحرص اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، على تمكين المرأة وتكافؤ الفرص ولذا قام بإدراج إدارة عامة ضمن هيكل الوزارة معنية بشئون المرأة تسمى وحدة تكافؤ الفرص كما تم إنشاء 27 وحدة تابعة بجميع المحافظات تعمل على تمكين المرأة بالمحافظات وتحقيق المساواة بين الجنسين وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص وخاصة بين الفئات المهمشة والأشد فقرا والأكثر إحتياجا وذوى الإعاقة .





وتصل نسبة القيادات النسائية في الوزارة لحوالي 46% وكذا 24% من قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات المختلفة كما تم زيادة نسبة تولى المرأة للوظائف القيادية بوظائف الإدارة المحلية من 7 %إلى 16%عام 2019 بالاضافة الى انه تم تصعيد 3 سيدات يشغلن مناصب رؤساء مجالس مدن وأحياء ليشغلن مناصب سكرتيرى عموم مساعدين فى محافظات قنا والغربية والدقهلية إضافة إلى شغل 16 سيدة لمناصب رؤساء مدن ومراكز وأحياء.





وأطلقت وزارة التنمية المحلية العديد من المبادرات لتمكين المراة ومن أهم المبادرات العامة التى نفذت على مستوى المحافظات في هذا المجال :

- مبادرة إنتى منتجة " والتي تهدف الى رفع مستوى معيشة السيدات وخاصة المعيلات ذات الدخول المنخفضة والتي تأثرت سلبًا بجائحة كورونا وذلك عن طريق التدريب على الحرف اليدوية ومساعدتهم في الحصول على قروض ميسرة بالتنسيق مع صندوق التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة وإقامة المعارض لتسويق المنتجات في إطار الحماية المجتمعية ورفع مستوى المعيشة.





وفى مجال الحماية ومناهضة العنف ضد المرأة تم إطلاق مبادرة " معًا ضد العنف " من ديوان عام وزارة التنمية المحلية وبكافة المحافظات على التوازى بهدف التصدي لكافة أشكال العنف الأسرى والمجتمعى ضد المرآة وخاصة ذوى الإعاقة وكذا مبادرة " قرية مصرية بلا أمية " تهدف للقضاء على الأمية ومنع التسرب من التعليم والتوعية بأهمية تعليم الفتيات وكذا مبادرة " يوم في قرية " بهدف حصر مشاكل المرآة العاملة على مستوى الدواوين بجميع المحافظات ومبادرة " مصرية بلا أمية " والتي تهدف الى القضاء على الأمية ومنع التسرب من التعليم ومبادرة يوم فى قرية للتعريف بوحدات تكافؤ الفرص على مستوى المراكز والقرى وحصر مشكلات المرأة العاملة على مستوى الدواوين والعمل على حلها .





وتهتم وزارة التنمية المحلية ببناء قدرات العاملين وتعرفيهم باحدث اساليب الادارة من خلال الدورات التدريبية وورش العمل التى تنفذها بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة، حيث تم تنفيذ عدد 2 برنامج تدريبى لتنمية مهارات رؤساء وحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة خلال عامي 2018 – 2019 و تنظيم دورة تدريبية لتنمية المهارات الإدارية والقيادية لقيادات العمل التنفيذية النسائية وعددهن 40 سيدة من جميع المحافظات.

وستقوم الوزارة بتقييم المشاركات فى الدورة التدريبية وأيضا المتميزات الشاغلات للمناصب التنفيذية وتصعيدهن لشغل الوظائف القيادية فى المحافظات، كما سيتم تعميم التجارب التنموية الناجحة لهن فى باقى المحافظات.



