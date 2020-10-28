AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

إعادة محاكمة 12 متهما بـ"أحداث مجلس الوزراء"

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 04:01 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد زهير - أحمد مهدى
تنظر الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمقر المحاكمات بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، إعادة محاكمة 12 متهمًا فى قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التى وقعت فى محيط مبانى مجلس الوزراء، ومجلسى الشعب والشورى والمجمع العلمى المصرى، والتى عرفت إعلاميًا بـ "أحداث مجلس الوزراء.

كانت النيابة العامة قد أعلنت إلقاء القبض على متهم جديد بالقضية، وهو المتهم رقم 225 بأمر الإحالة، ويدعى "أ.س"، وتلت النيابة أمر الإحالة الموجه للمتهم الذى أنكر كافة التهم المنسوبة إليه، بينما المتهمون المعاد إجراءات محاكمتهم هم كل من "م.ق، خ.ا، يا.م، م.ب، م.ك، أ.ك، أ.س، س.ج".

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين رأفت زكى وحسن السايس وسكرتارية حمدى الشناوى.

وتضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع فى تلك الأحداث التى أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى فى أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اليوم.. إعادة محاكمة 12 متهمًا بـ أحداث مجلس الوزراء

تأجيل إعادة محاكمة 12 متهما بـ أحداث مجلس الوزراء

تأجيل إعادة محاكمة 12 متهماً بـ «أحداث مجلس الوزراء» لـ 18 أكتوبر

اليوم .. محاكمة 12 متهما في قضية أحداث مجلس الوزراء

تأجيل إعادة محاكمة 12 متهمًا بـ "أحداث مجلس الوزراء" لـ 28 أكتوبر

ترشيحاتنا

دراسة تكشف عن مشروب يومي يحمي من السرطان ويطيل العمر

حكم قراءة القرآن للمرأة الحائض من الهاتف المحمول.. الإفتاء تجيب.. فيديو

طائرات بدون طيار وهليكوبتر مضاد للغواصات.. قائد القوات البحرية يستعرض تسليح الميسترال

تريند الفن| رد قوي من نبيل الحلفاوي على انضمام رمضان صبحي للمنتخب.. وحميد الشاعري يطرح أغنية جديدة

الأهلي فى ورطة .. استياء فى القلعة الحمراء بسبب قرار اتحاد اليد باستئناف الدوري بالقائمة القديمة

أخبار الفن | شرطي يغتصب ممثلة باكستانية.. رانيا يوسف بـ البطانة ومن غير في الجونة السينمائي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا .. كيا kia تطلق شعارا جديدا وتتجه للسيارات الكهربائية.. صور

طلاب مسيحيون ومسلمون يشكلون بأجسادهم جملة «إلا رسول الله» .. صور

أودي audi الألمانية تخطط للاستحواذ على بنتلي Bentley البريطانية.. تفاصيل