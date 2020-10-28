محاكمة المتهمين فى قضية "فساد القمح"

تنظر محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق، محاكمة 11 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد القمح الكبرى".





وتضمن أمر الإحالة انفراد المتهم الأول (هارب) بتسهيل الاستيلاء على أكثر من 530 مليون جنيه من أموال الدولة لصالح عدة أفراد على رأسهم عبد الغفار محمد السلامونى - نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب (هارب) ومحمد كامل محمد أبو حشيش - مالك شونة أبناء الجيزة.



