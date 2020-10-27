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منوعات

٢٠٠ مطار أوروبي يواجهون الإفلاس التام بسبب أزمة كورونا

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 06:32 م
صدى البلد
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أحمد شريف

حذر الاتحاد الأوروبي للمطارات في أوروبا من أن ما يقرب من 200 مطار في أوروبا سيواجهون إفلاسًا في الأشهر المقبلة إذا لم تبدأ حركة الركاب في التعافي بحلول نهاية العام.


وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، قال المجلس الدولي للمطارات إن ما يقدر بنحو 193 مركزًا أوروبيًا تعتبر "مطارات معرضة للخطر" ، مضيفا أن تلك المطارات،  تساهم في النشاط الاقتصادي الذي يخلق 277000 فرصة عمل و 12.4 مليار يورو (11.3 مليار جنيه إسترليني / 14.66 مليار دولار) من الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي.


 وقالت متحدثة باسم الاتحاد الدولي للمطارات لرويترز إن المطارات المعرضة للخطر هي في الأساس مطارات إقليمية أصغر تقل  خمسة ملايين مسافر كل عام ، حيث سيكون للإغلاق تأثير هائل على الوظائف المحلية.


واوضحت متحدثة باسم الاتحاد الدولي للمطارات، أن المطارات الأوروبية الأكبر حجمًا من تفقد السيولة مالية بمعدل غير مستدام ، حيث أضافت أن  أكبر 20 مطارًا أوروبيًا لديهم ديون تصل  قيمتها إلى  16 مليون يورو (14.5 مليار جنيه إسترليني  18.91 مليار دولار،  حيث  تعادل تلك الأرقام  ما يقرب من 60 في المائة من إيراداتها في عام عادي.


فيما  أظهرت بيانات هيئة المطارات أن حركة الركاب في المطارات الأوروبية انخفضت بنسبة 73 في المائة على أساس سنوي في سبتمبر ، مع فقد 172.5 مليون مسافر.

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