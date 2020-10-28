لليوم العاشر .. مرشحو المرحلة الثانية للنواب يواصلون حملاتهم الانتخابية

يواصل المرشحون والقوائم المتنافسة فى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، فى 13 محافظة الدعاية الانتخابية وذلك لليوم العاشر على التوالى تمهيدا لبدء الصمت الانتخابي يوم الأحد المقبل، والذي تحظر فيه ممارسة أى شكل من أشكال الدعاية الانتخابية حتى يوم الاقتراع فى الخارج المحدد له أيام 4 و5 و6 نوفمبر، ويومي 7 و8 نوفمبر فى الداخل.





يقوم المرشحون خلال فترة الدعاية بعرض برامجهم الانتخابية على الناخبين وإقناعهم بها، وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، الحد الأقصى للإنفاق للمرشحين الفردى فى المرحلة الثانية من الانتخابات 500 ألف جنيه، وفى حالة الإعادة الإنفاق مائتى ألف جنيه.





وشكلت الهيئة الوطنية للانتخابات لجنة لرصد مخالفة ضوابط الدعاية الانتخابية ومحظوراتها طبقا لما ينص على قانون مباشره الحقوق السياسية وقرار الهيئة الوطنية فى شأن ضوابط الدعاية حظرت تنظيم الاجتماعات العامة مراعاة للتباعد الاجتماعي بسبب كورونا، ومنع الدعاية داخل المساجد أو دور العبادة، عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين، وحظر تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية.



