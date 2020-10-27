أسامة عبد العزيز: أردوغان استغل أزمة حدثت بين ماكرون والمسلمين.. فيديو

أكد أسامة عبد العزيز الباحث بالشأن التركي أن أردوغان ليس أمامه سوى أن يغير فى نظام الإنتخابات الى جانب التحالف مع حزب الحركة القومية واخرين حتى يتمكن امن الوصول إلى نسبة 50% وأردوغان لن يصل إلى تلك النتيجة.





وأضاف عبد العزيز خلال تصريحات له لفضائية اكسترا نيوز أن هناك مشكلة تواجه تعاملات الاتحاد الأوروبي مع تركيا فى الفترة الحالية مؤكدا أن اردوغان يستغل هذا الامر ويعلم ان الإتحاد الاروبي لن يتخذ اجراء ضده.





وتابع الباحث بالشأن التركي أن الرئيس الفرنسي ماكرون قد أكد ضرورة إتخاذ موقف قوي ضد أردوغان وأن يتم فرض أقصى العقوبات في حين أن ألمانيا لها مصالح مع تركيا .



