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رياضة

غداً.. عرض التجربة المصرية لعودة النشاط الرياضي بأفريقيا في ظل كورونا

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 05:44 ص
وزارة الشباب والرياضة
وزارة الشباب والرياضة
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ريهام بكير
ينظم الاتحاد الافريقى للطب الرياضى بالتعاون مع الإدارة المركزية للطب الرياضى بوزارة الشباب والرياضة المؤتمر الدولى الافريقى تحت عنوان الإجراءات الاحترازية لعودة النشاط الرياضى بأفريقيا فى ظل جائحة كورونا (التجربة المصرية) وذلك غدا الاربعاء مساءً بالمركز الاوليمبى بالمعادى برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة .

وسيتم خلال المؤتمر تكريم اللجنة الطبية العليا بوزارة الشباب والرياضة ،واللجنة الطبية لكأس العالم لكرة اليد ، وسفراء الدول الافريقية بمصر، والمستشار الطبى لكل سفارة ، وممثل منظمة الصحة العالمية بمصر ، ورؤساء الاتحادات الافريقية الرياضية بمصر واعضاء الاتحاد الافريقى للطب الرياضى .

على جانب آخر عقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اجتماعًا مع ممثلي لجان التفتيش من المختصين والخبراء ممن يملكون صفة الضبطية القضائية من وزارة الشباب والرياضة  للاطمئنان ومتابعة سير أعمال التفتيش والرقابة على جميع الهيئات الرياضية في مختلف المحافظات.

وعرضت اللجنة آخر التطورات الخاصة بسير العمل وفحص الأوراق والمستندات والملفات الخاصة بالعديد من الهيئات الرياضية ومنها أندية الأهلى والزمالك واللجنة الأوليمبية المصرية وبعض الاتحادات منها المصارعة والتجديف وغيرها من العديد من الهيئات الشبابية والرياضية في جميع محافظات الجمهورية.

وشدد الدكتور أشرف صبحى على أعضاء لجان التفتيش ضرورة المتابعة الدقيقة لكافة المستندات والدفاتر لجميع الهيئات فضلًا عن تكثيف عملها حتى تستطيع الانتهاء من التفتيش على جميع الهيئات الرياضية والشبابية واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة تجاه كافة الوقائع بالتنسيق مع مختلف الجهات والمؤسسات الرقابية في الدولة في أقرب توقيتات زمنية ممكنة.

جدير بالذكر أنه فى ضوء التنسيق الذى يجريه وزير الشباب والرياضة مع مختلف الجهات المعنية فقد صدر قرار وزير العدل القرار رقم 6741 لسنة 2020 بتخويل العاملين والمختصين من وزارة الشباب والرياضة أعضاء لجان التفتيش صفة مأمورى الضبطية القضائية وذلك حتى يتسنى لهم مباشرة أعمالهم التفتيشية والرقابية على مختلف الهيئات الرياضية واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة تجاه مختلف الوقائع التي تتبين لهم خلال سير عمل تلك اللجان خلال الفترة المقبلة.

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