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تعليم

عميد علوم القاهرة: نوزع الطلاب حسب استيعاب المكان داخل المعامل

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 07:59 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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مريم عزت
قال الدكتور أحمد الشريف عميد علوم القاهرة، أن الكلية تأخذ كافة الإجراءات الاحترازية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا .

وأضاف "الشريف" أن الكلية قامت بتقسيم المجموعة الواحدة إلى قسمين بحيث نقلل عدد الطلاب للحفاظ على التباعد الاجتماعي .


وأوضح أنه يتم حضور الطلاب حسب استيعاب المكان، ويتم تهوية المعامل قبل خروج الطلاب وتعقيمها بعد خروج الطلاب .


وأشار عميد علوم القاهرة إلى أن الكلية تعمل دورات تدريبية للطلاب لكيفية التعامل مع المنصة التعليمية الإلكترونية.

وأكد "الشريف" أن أعضاء هيئة التدريس قد قاموا عمل دورات تدريبية بالفعل قبل بدء الدراسة للتعامل مع الطلاب بشكل صحيح، وهذا بسبب من عدم تواجد أى مشكلات التعامل اونلاين .

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