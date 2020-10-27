عميد علوم القاهرة: نوزع الطلاب حسب استيعاب المكان داخل المعامل

قال الدكتور أحمد الشريف عميد علوم القاهرة، أن الكلية تأخذ كافة الإجراءات الاحترازية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا .





وأضاف "الشريف" أن الكلية قامت بتقسيم المجموعة الواحدة إلى قسمين بحيث نقلل عدد الطلاب للحفاظ على التباعد الاجتماعي .









وأوضح أنه يتم حضور الطلاب حسب استيعاب المكان، ويتم تهوية المعامل قبل خروج الطلاب وتعقيمها بعد خروج الطلاب .









وأشار عميد علوم القاهرة إلى أن الكلية تعمل دورات تدريبية للطلاب لكيفية التعامل مع المنصة التعليمية الإلكترونية.



