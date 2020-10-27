إصابة القيادي في حماس موسى أبو مرزوق بـ كورونا

أعلن عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، اليوم الثلاثاء، إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".









وقال أبو مرزوق في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون..

أظهرت نتائج الفحص إصابتي بفيروس كورونا المستجد، وبفضل الله أتمتع بصحة جيّدة، وأسأل الله الشفاء التام لجميع المصابين".









وأعلنت حركة حماس هذا النبأ، مؤكدة أن أبو مرزوق وأربعة من مرافقيه أصيبوا بفيروس كورونا.









وكان عدد من قيادات حركة حماس أصيبوا بفيروس كورونا، فأعلن في وقت سابق، القياديان صالح العاروري وحسام بدران إصابتهما بفيروس كورونا.







