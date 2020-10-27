رجب الشرنوبي يكتب: سياسة مصر الخارجية تعيد إثيوبيا إلى المفاوضات

يجتمع اليوم وزراء الخارجية والري في كل من مصر والسودان وإثيوبيا تحت مظلة الاتحاد الأفريقي بخصوص سد النهضة.. لاستئناف جولات التفاوض في محاولة جديدة للتوصل إلي صيغة توافقية تحفظ وتضمن حقوق الدول الثلاث في الاستفادة من مياه نهر النيل..بعد التهرب والمراوغة لسنوات من الجانب الأثيوبي رغم الصبر والجلد الذي أبدته مصر خلال كل هذه السنوات أمام أعين العالم أجمع.









لم يكن إصرار مصر علي ضرورة إشراف الولايات المتحدة والبنك الدولي بشكل مباشر علي خط سير الجولات الأخيرة من المفاوضات بين أثيوبيا ومصر والسودان عبثًا أو وليد صدفة وإنما كانت خطوة مدروسة.. تلك المفاوضات الخاصة بسد النهصة التي تهربت أثيوبيا من التوقيع علي نتائجها النهائية في واشنطن في فبراير الماضي.









لم يكن توقيع مصر بالأحرف الأولي لما انتهت إليه المفاضات في واشنطن رغم تهرب أثيوبيا غير محسوب ،هذا التوقيع الذي أحرج أثيوبيا أمام العالم وبالتأكيد أمام الإدارة الأمريكية التي تبحث أيضا عن نصر سياسي أمريكي علي المستوي الدولي،ربما يزيد من فرص الرئيس ترامب في الفوز في سباق الرئاسة الأمريكية خصوصًا بعد أن تأثرت شعبيته بالآثار المدمرة لفيروس كورونا علي المجتمع الأمريكي.









هذا الموقف الحكيم من الإدارة المصرية جعل من الولايات المتحدة ولو بشكل غير مباشر طرفًا أصيلًا في المفاوضات..خصوصًا بعد سنوات من اتباع أثيوبيا لسياسة المراوغة والهروب كلما أوشك المتفاوضون علي التوصل لنتائج شبه عادلة تضمن مصالح الدول الثلاث.









لم يكن صبر مصر هونًا أو ضعفًا وإنما كان هدوءً وتعقلا وإدارةً جيدة لأحد أكثر الملفات الشائكة شديدة الحساسية..التي يمكن أن تؤثر علي الأمن القومي المصري ولمَ لا وهي تتعلق بحياة كل المصريين.









نجاح مصر في تدويل قضية السد والحديث عنها وشرحها في الوقت المناسب و باستفاضة وحرفية عالية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماعها قبل الماضي..كان بمثابة تطور جيد في المعطيات الموجودة علي الأرض بخصوص هذا الملف الحساس..الذي بدأت القيادة السياسية الحالية عملها فيه بعد أن أصبح السد أمرًا واقعا عقب سنوات من التخبط عاشتها مصر عقب أحداث ٢٠١١..كما كان هذا التطور في التناول من خلال موقع دولي متميز وبأوراق جديدة بعد أن نجحت مصر في استعادة هيبتها مرة أخري.









في خلال سنوات قليلة أنجزت مصر خلالها الكثير من المشروعات القومية وتحسنت معها الأرقام والمؤشرات الإقتصادية،كما نجحت في توصيل رؤيتها الخاصة بكل الملفات التي تكون طرفا فيها لكل القوي الفاعلة علي المستوي الدولي، بعد أن تمكنت من إعادة صياغة علاقتها الدولية وتحالفاتها الإقليمية والقارية علي أسس ثابتة تقوم علي الشراكات العادلة المتوازنة التي يسودها الود والاحترام المتبادل.









كما نجحت مصر في إعادة تحديث منظومتها القتالية وقواتها المسلحة بالشكل الذي يضمن لوجهة النظر المصرية الاحترام اللازم علي المستوي الإقليمي والدولي.. أعتقد أن تطورات التناول والتعامل المصري مع الملف الليبي والأمن القومي المصري من ناحية الحدود الغربية خير مثال علي ذلك النجاح.. بالرغم من أن هذا التحديث لقواتنا المساحة جري البدء فيه عندما كانت مصر تمر بأصعب اختبار اقتصادي تعرضت له.









تطور العلاقات مع السودان وتغير الموقف السوداني من السد بعد رحيل البشير، ذلك التطور الذي بذلت فيه مؤسسات الدولة السيادية جهدا كبيرا ومشكورا أدي أيضًا إلي التحسن في موقف مصر من قضية السد.









طرح مصر للملف أمام مجلس الأمن منذ عدة أشهر رغم أن أثيوبيا بذلت مجهودًا كبيرًا لتمنع الملف من التناول أمام المجلس،من المؤكد أن هذا الطرح المصري ساهم في شرح أبعاد القضية أمام مجلس إدارة العالم الذي تتزعمه بالقطع الولايات المتحدة الأمريكية، وكان التكليف للإتحاد الأفريقي بإنهاء الملف ولكن تحت أعين وبصر المجلس.









حرمان أثيوبيا من جزء من المساعدات الأمريكية والذي وافق مجلس الشيوخ قبل قرابة الشهر علي حجبها ثم تصريحات الرئيس ترامب حول السد والتي تدعم دون شك الموقف المصري..كانت بمثابة رسالة تحذير قوية للحكومة الأثيوبية بضرورة الانصياع للإرادة الدولية وسرعة إنجاز المفاوضات..خصوصًا بعد ذلك التطور في المضمون الجديد للعلاقات المصرية الأمريكية التي أصبحت تعتمد علي التعاون المتوازن المشترك الذي أسس له الرئيس السيسي مع الرئيس الأمريكي ترامب منذ لقائهما الأول والذي أشار إليه الرئيس الأمريكي أكثر من مرة.









التحرك الدولي الجيد للقيادة السياسية مع كل الأطراف ذات الصلة بهذا الملف بدأ من أمريكا والصين وإيطاليا وروسيا وفرنسا إضافة إلي التحرك بكثافة في القارة الأفريقية، علاقة مصر بجنوب أفريقيا الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي والتي ترتبط بأثيوبيا بعلاقات متميزة..يُكسب مصر مع مرور الوقت تطورًا جيدًا في إمكانياتها وتملكها لأوراق سياسية تساعدها بالتأكيد علي تحقيق نتائج جيدة..تترجم في نهاية الأمر إلي أمن واستقرار ومشروعات استثمارية وتحسن في كل قطاعات الدولة وما يصاحبه من تحسن في مستوي معيشة المواطنين المصريين.









كما تعودنا دائمًا ليس هناك اقتصاد قوي يستطيع أن يعمل ويحقق أهدافه دون وجود استقرار سياسي ودعم وتعاون دولي..العالم الأن أصبح قرية واحدة والسياسة دائمًا تعمل حتي تمهد الأرض ليبدع الاقتصاد وينطلق وتنهض كل قطاعات الدولة.









أيًا كانت نتيجة الجولات الحالية من التفاوض من المؤكد أن مصر لديها الآن فرصة ذهبية لإنهاء هذه الملف بما يضمن الحفاظ علي مصالحها المائية وأمنها وحقها التاريخي في مياة نهر النيل..أعتقد أننا لن نضيع هذا الزخم وستمضي مصر إلي كل ما من شأنه أن يحفظ للمصريين مقدراتهم وأمنهم وأمانهم.