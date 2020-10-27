AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

قبل التصعيد للفيفا.. بنى سويف يخاطب اتحاد الكرة لإقامة مباراة فاصلة مع البنك الأهلي

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 06:33 م
لاعبي بنى سويف
لاعبي بنى سويف
Advertisements
رباب الهوارى

قال المهندس محمد الواضح المشرف علي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بنى سويف بأن نادي بنى سويف خاطب إتحاد الكرة لإجراء مباراة فاصلة علي الصعود للدورى الممتاز .

وأشار "الواضح " الى إن هناك خرق للائحة دورى القسم الثانى بإلغاء الهبوط ،وهي نفس اللائحة التى منحت فريق البنك الأهلي الأحقية في الصعود للدورى الممتاز بسبب المواجهات المباشرة بين الفريقين .


وأكد "الواضح "  أن مسئولي مجلس إدارة النادي برئاسة علي سليم قد قررت إرسال خطابا رسميا لإتحاد الكرة للمطالبة بمباراة فاصلة أو الإستناد لفارق الأهداف بين الفريقين .


وأختتم المشرف علي الفريق حديثه بأننا حال لم نحصل علي حقنا سنصعد للإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ،لضمان أحقيتنا بالصعود للدورى الممتاز

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بنى سويف بعد الخسارة من التليفونات: ما زلنا في الصدارة وده الأهم

بعد الصعود للدوري الممتاز.. معلومات لا تعرفها عن فريق سيراميكا كليوباترا

احمد شوبير يهنئ سيراميكا كليوباترا بالصعود للدوري الممتاز

في إستاد السويس.. محمد أبو العينين يحتفل مع لاعبي سيراميكا كليوباترا بالصعود للممتاز | صور

تورتة وسيلفي.. مشاهد من احتفال أبو العينين مع لاعبي سيراميكا كليوباترا بالصعود للممتاز

الاتحاد السكندري يهنئ النائب محمد أبو العينين بصعود سيراميكا كليوباترا للممتاز

ترشيحاتنا

عقوبة جديدة في الكويت بديلا للسجن.. وهذه شروط تطبيقها

هتدفع التمن غالي.. تعرف على نتيجة مقاطعة فرنسا بسبب الإساءة للرسول

بعد استدراجها .. علقة موت لشاب حاول اغتصاب طفلة بالخانكة.. شاهد

خاص | الرجاء يكشف موعد وصوله للقاهرة لملاقاة الزمالك.. ونتيجة المسحة خلال ساعات

تعرف على سبب تقديم أشرف زكي استقالته كنقيب للممثلين.. فيديو

اطلالات غريبة.. بوسي شلبي تثير الجدل في الجونة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجمبسوت شورت.. رانيا يوسف بإطلالة مثيرة للجدل على السجادة الحمراء بالجونة

بإطلالة ناعمة .. إنجي المقدم تبهر متابعيها في أحدث جلسة تصوير

بـ الأحمر الناري.. نور قدري بإطلالة تخطف الأنظار من مهرجان الجونة