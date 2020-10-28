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محافظات

استياء أهالي مدينة قوص من انقطاع مياه الشرب على مدار يومين في قنا

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 09:34 ص
محطة مياه مدينة قوص
محطة مياه مدينة قوص
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يوسف رجب
سادت حالة من الاستياء بين أهالي مدينة قوص جنوب قنا، لاستمرار انقطاع مياه الشرب عن المدينة لليوم الثاني على التوالي حسب أقوال الأهالي.

حيث قال محمد على " مزارع" إن المياه مقطوعة لليوم الثانى على التوالى دون وجود مبررات أو تنبيه مسبق حتى نستعد لذلك، وهو ما تسبب فى العديد من المشاكل.

وطالب حسن فتحى" مدرس" الجهات المعنية بضرورة الإعلان عن قطع مياه الشرب عبر صفحاتهم الرسمية بفترة كافية، حتى يستعد الأهالى لهذا الأمر بأخذ احتياطاتهم وتدبير احتياجاتهم اللازمة من المياه.

وأعلن مصدر مسئول بفرع شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بقنا بقوص، عن توقف محطة ضخ مياه المدينة منذ الثانية ظهرًا لعمل صيانة بخطوط الكهرباء المغذية لمرشح المدينة مما سبب توقف ضخ الشبكة علي للمنازل وتم إبلاغ غرفة عمليات الوحدة المحلية قبل قطع المياه.

وأشار المصدر، إلى أن فريق الدعم الفني للشركة يعمل بكامل طاقته لإنهاء عملية الصيانة خلال الساعتين مقبلتين.

يذكر أن عدة شكاوى يصدرها عدد من مواطني مدينة قوص منذ عصر أمس الاثنين يتضررون فيها من انقطاع المياه عن المدينة لمدة خمس ساعات دون سابق ذكر لتخزين احتياجاتهم اليومية.

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