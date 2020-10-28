توفير وظائف جديدة .. صناعة النواب توضح مزايا التعاون مع أوكرانيا

قالت النائبة، إيفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه بالنسبة لأى تعاون مع الدول الأخرى خاصة المتقدمة صناعيًا سيكون فيه تعزيز كبير لموقف مصر بما سيساهم في تشغيل العديد من المصانع وتوفير العمالة أيضًا.





وأشارت إيفلين متى في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد " إلي أنه إذا تم عمل استثمار صناعي كان أم تجاري وكان المستثمر أوكرانيا سيساهم ذلك في توفير فرص عمل جديدة للشباب ، إضافة إلى توفير البنية التحتية بهذه الأماكن وتشجيع الناس على العمل بأماكن كانت مغلقة في السابق.





وعبرت عضو لجنة الصناعة عن استحسانها بشأن قيام وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق ببحثهِ مع أوكرانيا فرص الترويج للاستثمار في الصناعات المعدنية، حيث أن ذلك سيوفر الدعم الكافي للشباب وهذا ما نسعى لتحقيقه خلال الفترة الحالية في عمل استثمارات جديدة لتوفير فرص عمل جديدة.





جاء ذلك بعد أن استقبل هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إيهور جوف كفا نائب رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية للعلاقات الدولية والوفد المرافق له - الذي يزور مصر حاليا - و يفهين ميكيتينكو سفير أوكرانيا بالقاهرة.





وقد تم عقد جلسة مباحثات بين الجانبين بحضور وفد من شركة "فاش ماش" الأوكرانية، والمهندس محمد السعداوي رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.









تم خلال اللقاء، استعراض مجالات التعاون المشترك بين مصر وأوكرانيا، والسعي نحو تعزيز أطر التعاون، ومتابعة الأعمال المشتركة بين شركة "فاش ماش" والشركة القابضة للصناعات المعدنية، ومساهمتها في أعمال التطوير.





يشار إلى أن شركة "فاش ماش" الأوكرانية تقوم حاليًا بتنفيذ مشروع تجريبي في مناجم شركة الحديد والصلب لبحث إمكانية زيادة تركيز خام الحديد في هذه المناجم.





من جانبه، وجه وفد الشركة الأوكرانية الشكر لوزارة قطاع الأعمال العام لقبول مبادرتهم الخاصة بالترويج لدى المستثمرين الأجانب، فرص التعاون والشراكة المتاحة بشركات القابضة للصناعات المعدنية، في ضوء علاقتهم المتميزة بعدد كبير من المستثمرين في الخارج.