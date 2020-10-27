بالتزامن مع اليوم العالمى للادخار.. بنك القاهرة يطلق عروضا متنوعة بمزايا حصرية



وأكد طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة "حرص البنك على المشاركة فى كافة الفعاليات التى تدعم خطط وتوجهات الدولة نحو تحقيق الشمول المالى.



وأضاف فايد ، أن البنك المركزى يبذل جهود متواصلة لتحقيق الشمول المالى من خلال آليات عمل متنوعة تعمل على إستقطاب مختلف شرائح المجتمع للإنضمام للنظام المصرفى المصرى بأن يكون لكل مواطن حساب بنكى يمكنه من إجراء كافة معاملاته المالية بسهولة وأمان.



وتابع" سياسات البنك المركزى عززت من قيم الدفع الإلكترونى وتشجيع المواطنين على التحول لمجتمع لا نقدى كما ساهمت فى إرتفاع نسبة المتعاملين مع القطاع المصرفي، مؤكدًا أن بنك القاهرة اتخذ خطوات عديدة لتعزيز تلك السياسات من خلال محاور عديدة أبرزها طرح باقة متكاملة من المنتجات والخدمات المصرفية والعمل على تطويرها بإستمرار، مع تطبيق إستراتيجية البنك التوسعية بإفتتاح الفروع الجديدة، وتقديم تجربة مصرفية متميزة تمنح العملاء مزايا عديدة.



وفى سياق متصل، أوضح حازم حجازى نائب رئيس مجلس الإدارة أن مشاركة البنك فى المبادرة تأتى من خلال تقديم باقة متنوعة من العروض التشجيعية التى تستهدف جذب شريحة واسعة من مختلف فئات العملاء على مستوى انحاء الجمهورية ، من خلال فتح الحسابات الجارية والتوفير للعملاء الجدد بدون مصاريف لفتح الحساب وبدون حد أدنى ومنح بطاقة ميزة للخصم المباشر مجانًا، إلى جانب القيام بإصدار مجانى لبطاقات بنك القاهرة المدفوعة مقدمًا مجانًا، وعروض إضافية أخرى بمحفظة "قاهرة كاش" تشجيعًا على استخدام الحلول التكنولوجية.



وخلال فترة الحملة، يحرص البنك على التوعية والتثقيف المالي والتعريف بأهمية الخدمات المالية من خلال تواجده بالعديد من المواقع الخارجية وأبرزها مراكز الشباب بمحافظات الوجه القبلى ومحافظات الوجه البحرى وذلك مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ومن المقرر أن يتم توزيع نشرة تعريفية للتوعية بأهمية الإدخار ومفاهيم الشمول المالى بفروع البنك فى كافة محافظات الجمهورية، والمواقع الخارجية التى يتواجد بها البنك طوال فعاليات الحملة.



ومن الجدير بالذكر أن بنك القاهرة اتخذ خطوات عديدة فى مجال دعم منظومة الشمول المالى كان أخرها مشاركة البنك فى فعاليات الإحتفال باليوم الدولى للشباب، والحملة التعريفية لمنتجات وخدمات التجزئة المصرفية التى يطرحها البنك تحت شعار "هو قالك البنك منين" عبر مواقع التواصل الإجتماعي والتى تستهدف بصورة أساسية نشر الوعى لدى المتابعين للصفحة بأهمية ومزايا المنتجات والخدمات المصرفية التى يطرحها البنك وخاصة المنتجات الإلكترونية ومنها منتجات "البطاقات" ومحفظة "قاهرة كاش" للأفراد والتجار، وخدمات "الموبايل" و"الإنترنت البنكى"، كما يشارك البنك خلال الفترة الراهنة فى فعاليات حملة "باى باى نقدية" للتوعية بمزايا السداد الإلكترونى.

أعلن بنك القاهرة مشاركته ضمن فعاليات حملة الشمول المالى والتى ينظمها البنك المركزى المصرى تحت شعار "ابدأ رحلتك البنكية" خلال الفترة من 15 وحتى 31 أكتوبر الجارى وذلك تزامنًا مع اليوم العالمى للإدخار.و يستهدف البنك من خلال مشاركته تعزيز ثقافة الإدخار لدى أكبر عدد ممكن من مختلف شرائح المجتمع المصرى وحثهم على أهمية التعامل مع القطاع المصرفى بما يسهم فى تحقيق الشمول المالى.اقرا ايضا .. قرار جديد من البنك المركزي للبنوك..تعرف عليه