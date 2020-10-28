أستراليا تدرب فتيات المدارس على تصليح السيارات والتعامل مع مشاكلها.. صور

بدأت مدينة سيدني الأسترالية بعمل حملة تدريب لفتيات المدارس على تغيير اطارات السيارات ومتابعة السوائل المختلفة داخل المحرك سواء زيت المحرك أو سوائل التبريد وتهدف هذه الحملات علي مساعدتهم لاكتساب مهارات عملية في مجال السيارات والتعامل مع الحوادث بشكل أفضل .
حملات التدريب تنقسم إلي قسمين أحدهما عملي وآخر نظري عن طريق الإنترنت والتدريب لن يكون مقتصرًا على الفتيات فقط بل سيشمل جميع المراهقين خصوصًا من يتطلب حاجته للتدريب .
وفي هذا السياق أعلنت إدارة إحدى مدارس سيدني الأسترالية أنه من الضروري تعلم الفتيات لهذه المهارات الميكانيكية قبل مغادرتهم للمدرسة لأنه يجب عليهم الاستعداد للتعامل مع جميع المواقف التي قد تواجههم على الطرق بدلا من الاعتماد على الآخرين مما قد يضعهم في مواقف محرجة فتري استراليا ان المرأة تستطيع الاعتماد علي نفسها في حل المشاكل اليومية التي تحدث دوما .
تعد صيانة السيارة من أهم ما يجب القيام به عند امتلاك سيارة وذلك للحفاظ عليها وإطالة عمرها والحصول على أفضل أداء منها، إلا أن الكثير من أصحاب السيارات يقومون بأعمال الصيانة دون أن يعرفوا أنها أخطاء شائعة وبالتالي فإنهم يضرون السيارة بدلًا من الحفاظ عليها، ونقدم لكم اليوم قائمة بأكثر عشرة أخطاء شائعة في صيانة السيارة:
- عدم نفخ الإطارات بالشكل المناسب
تسرب الإطارات الهواء بشكل طبيعي وبالتالي يجب عليك تفقدها من وقت لآخر، لأن الإطار غير المنفوخ جيدًا يستهلك المزيد من الوقود كما أنه يبلى بشكل أسرع وينصح بتفقدها مرة كل شهرين على الأقل.
- عدم تغيير المسّاحات
من المعروف أنه من السهل تلافي الاصطدام بجسم ما إذا كنت تراه وهذا هو الهدف من تغيير المساحات قبل أن تقوم بتوسيخ الزجاج بدلًا من تنظيفه، و عدم تغير المساحات يؤدي الى تجريح الزجاج، ولعل الوقت الأمثل لتغييرها هو الخريف بعد أن تكون قد جفت من شمس الصيف الحارقة وينصح بتغييرها مرة واحدة كل عام.
- عدم تغيير البواجي
يجب تفقد البواجي وتغييرها من وقت لآخر وهناك أنواع جيدة منها تخدم لمسافة 100,000 كلم، ولا تقم بتغييرها لمجرد أنك تريد ذلك بل يجب عليك تفقدها والتأكد مما إذا كانت تعمل أم لا.
- الجرعات المفرطة من الأوكتان
"إذا كان القليل جيدًا فالمزيد أفضل" لكن هذا لا ينطبق على الأوكتان (البنزين)، فلا يعني تعبئة الوقود ذو نسبة الأوكتان الأعلى أنه أفضل للسيارة أو أنها ستسير لمسافة أطول أو يعطيها قوة أكبر، وفي هذه الحالة المستفيد الوحيد هو محطة الوقود من خلال ربح أكبر، فبعض المحركات مصممة لتعمل بأوكتان 91 لكن يمكنها أن تعمل بأوكتان 87 ولن يؤثر ذلك على أدائها على الإطلاق.