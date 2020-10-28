أستراليا تدرب فتيات المدارس على تصليح السيارات والتعامل مع مشاكلها.. صور

بدأت مدينة سيدني الأسترالية بعمل حملة تدريب لفتيات المدارس على تغيير اطارات السيارات ومتابعة السوائل المختلفة داخل المحرك سواء زيت المحرك أو سوائل التبريد وتهدف هذه الحملات علي مساعدتهم لاكتساب مهارات عملية في مجال السيارات والتعامل مع الحوادث بشكل أفضل .





حملات التدريب تنقسم إلي قسمين أحدهما عملي وآخر نظري عن طريق الإنترنت والتدريب لن يكون مقتصرًا على الفتيات فقط بل سيشمل جميع المراهقين خصوصًا من يتطلب حاجته للتدريب .





وفي هذا السياق أعلنت إدارة إحدى مدارس سيدني الأسترالية أنه من الضروري تعلم الفتيات لهذه المهارات الميكانيكية قبل مغادرتهم للمدرسة لأنه يجب عليهم الاستعداد للتعامل مع جميع المواقف التي قد تواجههم على الطرق بدلا من الاعتماد على الآخرين مما قد يضعهم في مواقف محرجة فتري استراليا ان المرأة تستطيع الاعتماد علي نفسها في حل المشاكل اليومية التي تحدث دوما .



