روسيا وإيران والصين تخترق الانتخابات الأمريكية.. تفاصيل ضربة الدول الثلاث لـ ترامب.. وكيف حصلت على بيانات الأمريكيين؟

* إيران وروسيا تفبركان رسائل تحث الناخبين على انتخاب ترامب

* شبهات تورط ترامب مع روسيا تتجدد قبل الانتخابات

* مدير المخابرات الأمريكية يعترف: إيران وروسيا حصلتا على معلومات تسجيل الناخبين





بات عنوان التدخل الروسي والإيراني وكذلك الصيني من الأشياء المرتبطة بأي نشاط انتخابي بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث تنشر بكثافة التقارير التي تتحدث عن محاولة الدول الثلاث إلى توجيه الناخبين الأمريكيين إلى المرشح أو الحزب الذي يخدم مصالح الدول الثلاث في علاقاتها مع الولايات المتحدة، والتي تتشابه إلى حد بعيد.





في 20 أكتوبر الجاري، قال مدير المخابرات الوطنية الأمريكية جون راتكليف، إن كلًا من إيران وروسيا حصلتا على معلومات تسجيل الناخبين الأمريكيين في محاولة للتدخل في الانتخابات. حتى الآن، تضمنت هذه الجهود محاولات إيرانية لفبركة إرسال جماعة "براود بويز" اليمينية المتطرفة رسائل بريد إلكتروني مخيفة إلى الناخبين، وفقًا لشبكة CNN الأمريكية.





ظهر "راتكليف" إلى جانب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريس وراي خلال مؤتمر صحفي غطته قناة "سي إن بي سي" الأمريكية، يوم الأربعاء 21 أكتوبر، تناول تفاصيل حول تدخل إيران في اختراق الشبكة. تظهر التقارير الرسمية أن إيران كانت مسؤولة عن حملة عبر البريد الإلكتروني صُنعت لتبدو وكأنها صادرة عن جماعة "براود بويز"، وهي جماعة يمينية متطرفة ذكرت صحيفة "يو إس إيه توداي" أن لها تاريخًا من المواجهات العنيفة وعلاقاتها بحركات "التفوق الأبيض".. تضمّنت الرسالة الإلكترونية رابطًا لمقطع فيديو ينشر معلومات مضللة حول تزوير الانتخابات.





قال "راتكليف" إنه "يمكن استخدام هذه البيانات من قبل الجهات الأجنبية لمحاولة إيصال معلومات مضللة إلى الناخبين المسجلين، حيث يأملون في إحداث ارتباك، وزرع الفوضى وتقويض ثقتكم في الديمقراطية الأمريكية، لقد رأينا بالفعل إرسال إيران رسائل بريد إلكتروني احتيالية تهدف إلى تخويف الناخبين، والتحريض عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لخلق الاضطرابات والضرر الرئيس ترامب".





وأضاف:"ربما قد شاهدتم بعض التقارير عن هذا في الساعات الماضية، أو ربما كنتم أحد متلقي هذه الرسائل". وبحسب "سي إن إن"، ارسلت الرسائل المشبوهة إلى الناخبين المسجلين من قبل حساب يحمل اسم "بارود بويز، وحذرت المصوتين "صوتوا لصالح ترامب وإلا!".





وذكر موقع "فايس" أن الرابط يأخذ المستخدم إلى مقطع فيديو مدته دقيقتان ونصف منشور عبر موقع لاستضافة الملفات، لكن الموقع حذفه بعد تلقيه إخطارًا من قبل إحدى المؤسسات الإخبارية.





ويبدأ الفيديو بلقطات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي سابق يقول "أعتقد أن التصويت عبر البريد أمر مروع"، من ثم يظهر شعار "براود بويز" ثم أحد المتسللين المزعومين يتصفح ما يشير إلى أنه بيانات الناخبين، مستخدما أداة تسمى "sqlmap"، وهي أداة تستفيد من نقاط الضعف في مواقع الإنترنت، وغالبا ما تستخدم لاستخراج البيانات. يستخدم المتسلل المزعوم بعض المعلومات الواردة في قواعد البيانات للوصول إلى موقع الويب الخاص ببرنامج المساعدة على التصويت الفيدرالي، ثم يقوم بطباعة الاقتراع الفيدرالي الغيابية "FWAB" كملف بصيغة "بي دي إف".





وصفت الحكومة بطاقات الاقتراع FWAB بأنها "بطاقات اقتراع احتياطية طارئة" للأفراد العسكريين والمواطنين الذين يعيشون في الخارج ولم يتلقوا بطاقات الاقتراع بالبريد أو الغائبين من ولاياتهم. يقول خبراء الانتخابات إن هذا مصمم لجعل التصويت سهلًا لأن بطاقات الاقتراع FWAB تستخدم فقط كملاذ أخير وأن الأنواع الأخرى من بطاقات الاقتراع تحل محل FWAB. بعض الأشخاص فقط هم المؤهلون للحصول على اقتراع FWAB؛ على سبيل المثال، العسكريين والمواطنين العاملين في الخارج.





قال مات بيرنهارد، باحث في مجال الأمن الإليكتروني يعمل في منظمة "VotingWorks" غير الربحية:"عادةً ما تكون FWABs أوراق اقتراع الملاذ الأخير، وإذا تم تقديم أي تصويت آخر من قبل الناخب ، فإنها تاخذ الأولوية على FWAB".





ونفى إنريكي تاريو، رئيس جماعة "براود بويز" ، أن تكون الجماعة قد أرسلت الرسائل الإلكترونية. ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن رسائل البريد الإلكتروني تمت هندستها من قبل شخص يعمل بأمر من الحكومة الإيرانية، وفقًا لمسؤول أمريكي تحدث دون الكشف عن هويته بسبب حساسية الأمر. يبدو أن العملية تستغل الثغرة الأمنية في شبكة "براود بويز" على الإنترنت.





أفادت "بينساكولا نيوز جورنال" في فلوريدا أن ما لا يقل عن 15 ناخبًا في مقاطعة إسكامبيا أبلغوا المسؤولين أنهم تلقوا رسائل تهديد بالبريد الإلكتروني تأمرهم بالتصويت للرئيس ترامب. حذر ديفيد ستافورد، المشرف على الانتخابات في مقاطعة إسكامبيا، من أن العدد قد يكون قد زاد منذ آخر تحديث له بشأن الوضع.





قال "ستافورد": "ما نعرفه في هذه المرحلة هو أننا سلمنا الأمر إلى السلطات ومن المفترض أنها ستأخذها من هناك".





وأضاف أن "شرطة بينساكولا اتصلت بمكتبه صباح الأربعاء بشأن تقرير عن رسالة تهديد بالبريد الإلكتروني تم إرسالها إلى أحد الناخبين ، وأن مكتبه تلقى مزيدًا من المكالمات مباشرة من الناخبين على مدار اليوم".





في أغسطس من هذا العام ، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن وليام إيفانينا، كبير مسؤولي أمن الانتخابات في مجتمع الاستخبارات، ادعى أن روسيا وإيران والصين كانوا يهدفون جميعًا إلى التدخل في انتخابات 2020 الرئاسية.





وقال إيفانينا في أغسطس الماضي، إن روسيا تستخدم مجموعة من الإجراءات للتدخل في انتخابات 2020، وأنها جندت نائبًا مواليًا لروسيا من أوكرانيا، التقى محامي ترامب الشخصي، لتقويض ترشيح نائب الديمقراطي جو بايدن، نائب الرئيس السابق باراك أوباما.





قال إيفانينا أيضًا إن حكومة الصين لا تريد أن يفوز ترامب بإعادة انتخابه في نوفمبر ، لأنهم يعتبرون الرئيس الحالي "غير متوقع". ووصف جهود الصين حتى الآن بأنها بلاغية إلى حد كبير، تهدف إلى تشكيل السياسة وانتقاد إدارة ترامب على الإجراءات التي تعتبرها بكين ضارة بمصالحها الاستراتيجية على المدى الطويل.





وفي بيان له، صرح "إيفانينا" بأنه "يفضل العديد من الجهات الأجنبية الفاعلة من سيفوز في الانتخابات، والتي يعبرون عنها من خلال مجموعة من البيانات العلنية والخاصة؛ جهود التأثير السري نادرة. نحن قلقون في المقام الأول بشأن النشاط المستمر والمحتمل من قبل الصين وروسيا وإيران".





يوضح إيفانينا أن الصين تعمل على توسيع جهود نفوذها من خلال الضغط على الشخصيات السياسية المعارضة لمصالح الصين وتجنب الانتقاد المضاد للصين بغرض التأكد من عدم فوز ترامب بإعادة انتخابه.





ويواصل القول إن روسيا تستخدم مجموعة من الإجراءات لتشويه سمعة نائب الرئيس السابق بايدن وما تعتبره مؤسسة مناهضة لروسيا. يصف إيفانينا أيضًا جهود إيران بأنها تركز على التأثير عبر الإنترنت، مثل نشر معلومات مضللة على وسائل التواصل الاجتماعي وإعادة نشر مناهضة الولايات المتحدة. في الوقت الذي تنقسم فيه البلاد قبل انتخابات 2020.





وأوضح البيان الصحفي أن اللجنة الدولية تدرك أنه سيكون هناك طلب مستمر لمزيد من المعلومات مع اقتراب موعد الانتخابات. علاوة على ذلك، ستواصل اللجنة الدولية تقديم إحاطات سرية حول التهديدات الانتخابية للحملات الرئاسية واللجان السياسية وجميع أعضاء الكونجرس. أفاد إيفانينا بأن اللجنة الدولية قدمت ما يقرب من 20 إحاطة سرية بشأن التهديدات الانتخابية لأصحاب المصلحة هؤلاء منذ منتصف مايو 2020 وأنهم سيواصلون تقديم تحديثات للجمهور الأمريكي ، مع الالتزام بالتزامات الأمن القومي.





البيان الذي أصدرته إيفانينا يردد صدى تحذير مماثل من مسؤولين كبار آخرين في مجتمع المخابرات. في يناير ، قال شيلبي بيرسون ، المدير التنفيذي لتهديدات الانتخابات في مجتمع الاستخبارات ، لـ NPR إن المزيد من الدول قد تحاول التدخل في السياسة الأمريكية نظرًا لنجاح الجهود الروسية خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2016.





قال بيرسون:"هذه ليست مشكلة روسيا فقط. ما زلنا قلقين أيضًا بشأن الصين، وإيران، والجهات الفاعلة غير الحكومية، و" الناشطين ". وبصراحة [...] حتى الأمريكيين ربما يتطلعون إلى تقويض الثقة في الانتخابات".





أطلع الرئيس السابق لحملة ترامب ، بول مانافورت، الذي أدين لاحقًا بارتكاب جرائم احتيال مالي، ضابط المخابرات الروسي كونستانتين كيليمنيك على بيانات استطلاعات الرأي الخاصة بالحملة وكيف سعت حملة ترامب للتغلب على هيلاري كلينتون في الانتخابات الرئاسية لعام 2016 ، وفقًا لـ NPR.





ترسم النتائج خطًا مباشرًا بين رئيس حملة الرئيس السابق والمخابرات الروسية خلال حملة عام 2016. كانت النتائج جزءًا من التقرير الخامس والأخير للجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الذي حقق في علاقة مانافورت بضابط المخابرات الروسي كيليمنيك.





ووصف التقرير هذا "التهديد الخطير للتجسس المضاد"، مضيفًا أنه وجد أدلة على أن ضابط المخابرات الروسي ربما يكون على صلة بجهود الحكومة الروسية لاختراق وتسريب رسائل البريد الإلكتروني للحزب الديمقراطي.





ركز التقرير بشكل أساسي على تهديدات الاستخبارات المضادة والمحاولات الروسية الواسعة للتأثير على كل من حملة ترامب والانتخابات ، بناءً على تحقيق المحامي الخاص روبرت مولر.





واتهم ديمقراطيون ومجموعة من مسؤولي المخابرات السابقين راتكليف، عضو الكونجرس الجمهوري السابق الذي تم اختياره لقيادة مجتمع الاستخبارات هذا العام، برفع السرية بشكل انتقائي عن المعلومات الاستخباراتية في الفترة التي تسبق الانتخابات لمساعدة حملة ترامب. كما انتقده الديمقراطيون في لجنة الأمن الداخلي بعد المؤتمر الصحفي.





قال زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، وهو ديمقراطي من نيويورك، لقناة MSNBC"" إنه "كان لدي انطباع قوي أنه من الأفضل تقويض الثقة في الانتخابات وليس استهداف أي شخصية معينة. وأنا مندهش من أن راتكليف قال ذلك في مؤتمره الصحفي.





وقال أندرو مكابي، النائب السابق لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، ومحلل "سي إن إن" في الوقت الحالي ، إن المؤتمر الصحفي يظهر مدى تقدم الحكومة الأمريكية منذ انتخابات عام 2016، عندما فشلت في الرد بقوة على التدخل الأجنبي الروسي في الفترة التي سبقت الانتخابات. وأضاف أنه يريد معرفة المزيد عن المعلومات الاستخباراتية التي تعتزم إيران إيذاء ترامب.





قبل بدء المؤتمر الصحفي مباشرة ، أصدر العضوان الرئيسيان في لجنة مجلس الشيوخ المختارة للاستخبارات - السيناتور ماركو روبيو ، وهو جمهوري من فلوريدا ، ومارك وورنر ، العضو الديمقراطي عن ولاية فرجينيا - بيانًا مشتركًا يحذران من التدخل الأجنبي في الانتخابات.



وجاء في البيان: "مع دخولنا الأسابيع الأخيرة قبل الانتخابات ، نحث كل أمريكي - بما في ذلك وسائل الإعلام - على توخي الحذر بشأن تصديق أو نشر ادعاءات مثيرة لم يتم التحقق منها بشأن الأصوات والتصويت. يتواصل مسؤولو الانتخابات بالولاية والمحلية بشكل منتظم مع متخصصي إنفاذ القانون والأمن السيبراني الفيدرالي، وهم يعملون جميعًا على مدار الساعة لضمان أن تكون انتخابات 2020 آمنة ومأمونة وخالية من التدخل الخارجي".





وقال السناتور أنجوس كينج من مين، وهو أحد أعضاء حزب الاستقلال الذي يتجمع مع الديمقراطيين، في بيان إن التطورات أظهرت تعرض الناخبين الأمريكيين للهجوم الإلكتروني.



