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سيارات

رسميا .. كيا kia تطلق شعارا جديدا وتتجه للسيارات الكهربائية.. صور

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 03:59 ص
سيارات كيا kia الكهربائية
سيارات كيا kia الكهربائية
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اشرف عطية
أعلنت شركة كيا عملاق صناعة السيارات الكورية وأحد أذرع شركة هيونداي hyundai على لسان مديرها التنفيذي هوسونغ سونغ أنها تنوي إعادة إطلاق علامة كيا kia  في عام 2021 بشعار جديد وتوجه جديد أيضا.


ستقوم كيا kia بالتركيز بشكل صريح على السيارات الكهربائية في الأعوام القادمة وطرح أكثر من 11 موديلا كهربائيا قبل 2025 بشاسيه كهربائي جديد مشترك مع هيونداي hyundai و تتوقع كيا kia وصول مبيعات سياراتها الكهربائية إلى 20% من مجمل مبيعاتها العالمية بحلول 2025 .

جدير بالذكر أن كيا أعلنت مؤخرا عن طرح سيارتها كيا سونيت 2021 kia sonet الجديدة عالميًا وتعتبر سونيت أحدث سيارات كيا الرياضية متعددة الأغراض المدمجة.


تأتي كيا سونيت 2021 kia sonet بمحرك سمارت ستريم 1200 سي سي بقوة 83 حصانا وعزم 115 نيوتن متر ومتاحة آخر 1000 سي سي تيربو بقوة 120 حصانا وعزم 172 نيوتن متر، والمحركات متصلة بفتيس أوتوماتيك 6 سرعات أو مزدوج 7 سرعات.


كيا سونيت 2021 kia sonet تأتي بتصميم شبابي فخم مع العديد من اللمسات الأنيقة شبك أنف النمر الأمامي المشهور من كيا، إلى جانب أضواء التشغيل النهارية بشكل "نبض القلب" ومصابيح LED، مع لوح أمامي مضاد للانزلاق تحتها، وفي الخلف نرى مصابيح LED تحمل نفس التصميم الأمامي.


تصاميم مقصورة كيا سونيت 2021 kia sonet أتت بشكل بسيط لضمان سهولة الاستخدام لكل من نظام المعلومات والترفيه والعدادات، هذا إلى جانب مواد ممتازة في مختلف أنحاء المقصورة، وعلى الرغم من الأبعاد الداخلية الصغيرة نسبيًا، فإن مقصورة سونيت توفر مساحة رحبة ومريحة لكل الركاب.


كيا سونيت 2021 kia sonet بها شاشة لمس عالية الدقة بقياس 10.25 بوصة مع نظام الملاحة وتحديثات الازدحام المباشرة ولوحة عدادات قياس 4.2 إنش ومنقي هواء ذكي مع الحماية من الفيروسات ونظام صوت "بوز" (BOSE) بسبع مكبرات صوت وتشغيل المحرك عن بعد وأنظمة أمان متعددة. 


السيارة كيا سونيت 2021 kia sonet بها 6 وسائد هوائية ونظام الفرملة المانع للانزلاق (ABS) ونظام توزيع قوة الفرملة الإلكتروني (EBD)ونظام التحكم الإلكتروني بالثبات (ESC) ونظام التحكم بمساعدة صعود المنحدرات (HAC) ونظام دارة ثبات المركبة (VSM) وأضواء مضادة للضباب وإضاءة أمامية أوتوماتيكية.
رسميا .. كيا kia تطلق شعارا جديدا وتتجه للسيارات الكهربائية.. صور
رسميا .. كيا kia تطلق شعارا جديدا وتتجه للسيارات الكهربائية.. صور
رسميا .. كيا kia تطلق شعارا جديدا وتتجه للسيارات الكهربائية.. صور
رسميا .. كيا kia تطلق شعارا جديدا وتتجه للسيارات الكهربائية.. صور
رسميا .. كيا kia تطلق شعارا جديدا وتتجه للسيارات الكهربائية.. صور

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