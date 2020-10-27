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ديني

نظير عياد: الدنيا قديما وحديثا لم ترَ إنسانا مثل النبي.. فيديو

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 08:03 م
الأمين العام لمجمع
الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية
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محمد شحتة
قال الدكتور  نظير محمد عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن الدنيا قديما وحديثا لم ترَ إنسانا مثل النبي، يستحيل أن يجود الزمان بمثله، أخرج الناس من الغي إلى الرشاد ومن الضلالة إلىى الهدي، ومن الباطل إلى الحق.


وأضاف عياد، في البث المباشر  لاحتفال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بالمولد النبوي الشريف، أن الواقع أن الرسالة التي جاءت بمولد النبي تحقق كل هذا وزيادة، منوها بأن الله حدد الغاية من بعثته في قوله "وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ".


وأشار إلى أن الاحتفال بالمولد النبوي، هو أشبه برسالة تحذير للمسلمين من التفريط في أمر نبيهم أو البعد عن سنة رسولهم، وهو رسالة كذلك موجهة لغير المسلمين الذين يحاولون الانتقاص من قدره، أن يكفوا عن فعلهم، لأن رسالة النبي عالمية وصالحة لكل زمان ومكان.


وأضاف، أننا حينما نكرر الاحتفال بالمولد النبوي كل عام، هو  تذكرة للأجيال كلها بهذه الشخصية النبيلة الفريدة، التي أدت رسالتها على أكمل وجه.

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