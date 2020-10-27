إصابة وزيرة التعليم اليونانية بـ كورونا

أعلنت وزيرة التعليم اليونانية نيكي كيراموس، اليوم الثلاثاء، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد.









ووفقًا لصحيفة "كاثيمريني" اليونانية، قالت الوزيرة إنها قررت إجراء الفحوصات بعد أن ظهر على زوجها أعراض فيروس كورونا، لتبين النتائج أن كليهما مصاب بالوباء.









وأضافت أنها حاليا لم تظهر عليها أعراض، وخضعت للعزل تماشيا مع الإرشادات الصحية الرسمية.









وكانت السلطات اليونانية، أعلنت اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1259 حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية.









وبذلك يصل إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 32752 شخصا منذ بداية الوباء.







