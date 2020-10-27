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بشرى للمصريين بخصوص التصالح فى مخالفات البناء.. أحمد موسى يناشد رئيس الوزراء والحكومة تستجيب فورا

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 09:24 م
احمد موسى
احمد موسى
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عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي أحمد موسى، أنه تلقى رسالة على الهواء من مصدر مسئول أنه سوف يتم مد المهلة للتصالح لشهر آخر؛ مرددا: « سيصدر قرار خلال ساعات لمد المهلة شهر». 

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، الشعب العظيم له طلبات ويجب على الدولة أن تستجيب لها؛ مشيرا إلى الدولة المصرية تعمل على راحة المواطنين وعدم تحميلهم اعباء. 

وكان الإعلامي أحمد موسى قد ناشد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بمد مهلة تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر بعد الإقبال الذي تشهده مراكز التقديم ومناشدات المواطنين لبرنامج على مسئوليتي.

وأضاف موسى خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع عللى قناة صدى البلد، أن الإقبال كبير على التصالح وسيكون المد لمدة شهر امرا مناسبا للجميع على أن يكون المد الأخير قائلا «عايزين نراضي الناس».

وتابع أحمد موسى عندما يتم منح مهلة لمدة شهر آخر سيكون فرصة جيدة للمواطنين والحكومة في ظل طلب من المواطنين بمد المهلة لتخفيف الضغط بالمحافظات لتزامن دخول المدارس مع الجامعات والتصالح وحتى يتسنى للبعض توفير المبالغ المطلوبة والأوراق التي يحتاجها الملف.


واكد موسى أن التسهيلات متوفرة وتم إلغاء بعض الأوراق وتقليص الطلبات على الأوراق الضرورية فقط والمد سيكون في صالح المواطنين والحكومة خاصة أن الوزارة تستمع دائما لصوت الناس.

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