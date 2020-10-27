جامعة عين شمس: بدء سداد المصروفات للفرق الدراسية بكلية البنات.. فتح باب التقدم لدبلومات الدراسات العليا بالحقوق من الغد

_ مستند.. مواعيد سداد المصروفات للفرق الدراسية المختلفة ببنات عين شمس
_ فتح باب التقدم لدبلومات الدراسات العليا بحقوق عين شمس
_ ندوة للتوعية ضد فيروس كورونا بحاسبات جامعة عين شمس
قالت الدكتورة رقية شلبي عميدة كلية البنات جامعة عين شمس إن التعليم خلال هذا العام اعتمد على تطبيق نظام "التعليم الهجين"، الذي يستند إلى دمج نظامي التعلم "وجها لوجه" و"التعلم عن بعد" واستعدت الكلية لاستقبال الطلاب بالحرم الجامعي مع اول ايام الدراسة وتنفيذ قرارات وزارة التعليم العالي بالالتزام بالتعليم الهجين من داخل المنازل وتقليل عدد ايام الحضور بمقر الجامعة.
وأضافت عميدة كلية البنات خلال تصريحاتها لـ صدي البلد ان الكلية استعدت للعام الدراسي بتجهيز المعامل وتقوية الانترنت بالكامل داخل الكلية بالاضافة الي دورات تدربية لاساتذة الجامعة للحصول الي أعلي النتائج بطريقة التعلم عن بعد وتقليل أعداد الطلاب داخل القاعات الى نصف السعة الاستعابية للقاعات والتركيز التام على التباعد بين الطلاب داخل القاعات وتقليل عدد ساعات المحاضرات وتنظيم الجداول الدراسية بتقليل عدد الايام المقررة للحضور الي ثلاثة ايام فقط وباقي ايام الاسبوع يكون عن طريق التعليم الاونلاين.
كما أشارت الي مواعيد سداد المصروفات الفرق الدراسية المختلفة للعام الدراسي الجديد 2020_2021 علي ان تنتهي 16 _11_2020 .
وكان قد أقر المجلس الأعلى للجامعات الخريطة الزمنية للعام الجامعى 2020/2021، حيث تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الأول يوم السبت 17/10/2020، وتستمر الدراسة لمدة أربعة عشر أسبوعًا تنتهي يوم الخميس 21/1/2021.
وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من السبت 23/1/2021 حتى الخميس 4/2/2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.
وتبدأ إجازة نصف العام الدراسي من يوم السبت 6/2/2021 حتى يوم الخميس 18/2/2021، على أن تستأنف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى يوم السبت 20/2/2021، وتستمر الدراسة لمدة ستة عشر أسبوعًا تنتهي في الخميس 10/6/2021، وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال شهري يونيو ويوليو 2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.
أكد الدكتور ناجي عبد المؤمن عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس أن الكلية استعدت لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى واتخذت كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في ظل الظروف الصحية المحيطة وذلك حفاظا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب ووقايتهم من انتشار فيروس كوفيد 19 وأعضاء هيئة التدريس والإداريين .
وأضاف عميد كلية الحقوق خلال تصريحاته لصدي البلد انه تم الاعتماد علي التعليم الهجين بالكلية والذي اثبت نجاحه خلال الفترة الماضية وتقليل عدد الأيام داخل الحرم الجامعي وتقليل الاعداد داخل القاعات.
ويمكن للطلاب معرفة كيفية الدخول على نظام إدارة التعلم(مودل)، ومشاهدة محتويات المادة العلمية اضغط هنا .
كما أشار الي تم فتح باب التقدم لدبلومات الدراسات العليا بدءا من يوم الاربعاء الموافق 28_10_2020حتي يوم الخميس الموافق 5_11_2020 لطلاب الدراسات العليا للعام الجامعي 2020/2021 .
وتأتي المستندات المطلوبة علي النحو التالي :
أصل شهادة الليسانس بتقدير عام جيد
أصل شهادة الدبلومة في حالة الحصول علي دبلوم سابقة
شهادة الميلاد الرقم القومي
صورة البطاقة الشخصية تكون سارية
3 صور شخصية
سداد المصروفات الدراسية عن العام الجامعي 2145
موافقة جهة العمل بالنسبة لضباط الشرطة
أقامت كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس بالتعاون مع الوحدة المركزية لمكافحة العدوى بمستشفيات جامعة عين شمس ندوة للتوعية ضد فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" تحت رعاية أ.د. محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس و أ.د نجوى بدر عميد الكلية.
تناولت الندوة التعريف بفيروس كورونا وطرق الإصابة بالعدوى وفترة حضانة الفيروس وأعراض الاصابة والتى من بينها الحمى والسعال والقئ والتهاب الحلق وضيق التنفس.
كذلك تم التطرق إلى كيفية التعامل فى حالة ظهور الأعراض وطريقة عزل الشخص لنفسه فى المنزل مع التأكيد على عدم إختلاطه وتجنب السفر وأيضا تم توضيح متى يتطلب الأمر العناية الطبية.
تم خلال الندوة تناول اللقاحات الخاصة بعلاج الفيرس ويتم إختبارها عن طريق التجارب السريرية.
تضمنت فعاليات الندوة أيضا توضيح طرق حماية الشخص لنفسه ومنع إنتشار المرض مع شرح طريقة تطهير الايدى بمطهر كحولى فى عدة خطوات.
كذلك تم توضيح الاجراءات الاحترازية المتبعة فى الجهات الحكومية ومن بينها الجامعة حيث يتم درجة قياس درجات حرارة الطلاب بشكل دورى واستبعاد دخول اى طالب او موظف تظهر عليه اى اعراض والتعقيم الدورى للمدرجات والمكاتب وتوفير المعقمات والحث على التباعد الاجتماعى وإرتداء الكمامات بطريقة صحيحة والتخلص منها بطرق امنة.
حاضر بالندوه أ.د. چيهان فؤاد إستشارى الطب الوقائى بالإدارة الطبية بجامعة عين شمس، و د.جانيت بطرس رئيسة فريق الوحدة المركزية لمكافحة العدوى بمستشفيات جامعة عين شمس.
حضر الندوة لفيف من الموظفين والاطباء والعاملين بالجامعة والكلية والاساتذة من الكلية والجامعة .