بمناسبة المولد النبوي.. البورصة والبنوك إجازة غدًا

أعلن البنك المركزي أنه تقرّر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر غدًا الخميس بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، على أن يستأنف العمل صباح يوم الأحد المقبل.





وأعلنت إدارة البورصة عن تعطيل العمل بالسوق غدًا الخميس بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي على أن تستأنف السوق نشاطها يوم الأحد المقبل.





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