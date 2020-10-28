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اقتصاد

بمناسبة المولد النبوي.. البورصة والبنوك إجازة غدًا

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 08:00 ص
اجازة البورصة و البنوك
اجازة البورصة و البنوك غدا الخميس
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محمد يحيى و محمد صبيح
أعلن البنك المركزي أنه تقرّر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر غدًا الخميس بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، على أن يستأنف العمل صباح يوم الأحد المقبل.

وأعلنت إدارة البورصة عن تعطيل العمل بالسوق غدًا الخميس بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي على أن تستأنف السوق نشاطها يوم الأحد المقبل.

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وكانت البورصة المصرية اختتمت تعاملاتها أمس الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي 5.8 مليار جنيه، ليغلق عند 605.903 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 10559 نقطة، لأول مرة بعد تراجعه 5 جلسات متتالية، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.71% ليغلق عند مستوى 1994 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 12591 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 4047 نقطة.

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