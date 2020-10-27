محافظ جنوب سيناء يلتقى مع بيورن بورج أسطورة التنس العالمي بشرم الشيخ

التقى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء مع بيورن بورج الملقب بأسطورة التنس العالمى وذلك بأحد المنتجعات السياحية الكبرى بمدينة شرم الشيخ على هامش زيارته هو وأسرته لمدينة السلام .





وقد رحب المحافظ بالبطل العالمى وتمنى لة قضاء اوقاتا سعيدة هو واسرتة بمدينة السحر والجمال وقام بتكريمة واهداءة بعض الهدايا التذكارية.





وقد أعرب اسطورة التنس عن سعادتة بزيارة لمصر و مدينة شرم الشيخ التى طالما اشتاق لزيارتها وانها بالفعل مدينة ساحرة كما بدى عن سعادته بحفاوة الاستقبال وقدم شكرة للجميع .





جدير بالذكر ان بيورن بورج يعد من اساطير لعبة التنس فى العالم والتى تسمى بلعبة الملوك و من بطولاتة فوزة بجائزة ويمبلدون 5 مرات اعوام 1976-1977-1978-1979-1980 وجائزة جراند سلام بفرنسا 6 مرات اعوام 1974-1975-1978-1979-1980-1981.



