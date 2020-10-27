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رياضة

رد قوي من نبيل الحلفاوي على انضمام رمضان صبحي للمنتخب

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 10:35 م
نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي
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مصطفى كرم
علق الفنان نبيل الحلفاوي على انضمام رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز للمنتخب المصري. 


وكتب الحلفاوي ردا على متابع له قائلا: "‏لو ظل على مستواه الذي أوصله إليه الأهلي، يبقى لازم ينضم".


وكان أحد متابعي نبيل الحلفاوي وجه له سؤالا قائلا: " يا قبطان ما هو رأيك في ضم رمضان صبحي للمنتخب؟".


وقال اللاعب رمضان صبحي، إن علي صقر "لاعب كرة قدم إماراتي"، أجرى مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، قال خلالها إنه سيوفر فرصة لذهاب رمضان صبحي إلى نادٍ خليجي.


وأضاف «صبحي» خلال تصريحات تليفزيونية لقناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن المسؤولين في نادي بيراميدز، شاهدوا مداخلة علي صقر مع هاني حتحوت، الخاصة بنقله لعرض جديد بأحد أندية الخليج.


وتابع رمضان صبحي، أن المسؤولين في نادي بيراميدز قاموا بالتواصل مع علي صقر- ثاني يوم بعد المداخلة- لشرائه وانضمامه لنادي بيراميدز، مشيرا إلى أن علي صقر أبلغه بعرض بيراميدز، وقال إنه يريد التواصل معهم والسماع لهم.


وأوضح صبحي، أنه بعد خسارة النادي الأهلي من الترجي، شعر بالاستياء، وبعد هذه الهزيمة قام بالاتصال مع حسام غالي ومحمد فضل وطلب منهما العودة إلى النادي الأهلي مرة أخرى.




وأشار إلى أنه هو من طلب بنفسه العودة إلى النادي الأهلي في الفترة السابقة بسبب حبه الكبير للنادي، موضحا أنه عندما رأي هزيمة النادي الأهلي من الترجي كان يريد مساعدة النادي والنهوض به بأي طريقة.

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