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بين الناس

مسن يناشد وزارة التضامن صرف معاش لأبنائه مرضى السرطان

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 08:07 ص
صدى البلد
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وسام مختار
ناشد المواطن حسين أحمد، البالغ من العمر 70 عاما، من سكان محافظة سوهاج، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة التضامن صرف معاش لأبنائه.


ويقول فى رسالته: "أنا مسن على المعاش، وعندى 9 من الأبناء ومعاشى 2000 جنيه، "شيماء، أميمة"، مرضى سرطان، وتكاليف علاجهم غالية اوى، أنا كل اللى عايزة معاش ليهم عشان يقدروا يجيبوا علاجهم لأن معاشى مش بيكفى حاجة وأنا راجل كبير ومش قادر أشتغل".


وناشد المسئولين بوزارة التضامن صرف معاش لأبنائه لمساعدته على أعباء الحياة.


للتواصل مع القارئ
01275079915


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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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