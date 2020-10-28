مسن يناشد وزارة التضامن صرف معاش لأبنائه مرضى السرطان

ناشد المواطن حسين أحمد، البالغ من العمر 70 عاما، من سكان محافظة سوهاج، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة التضامن صرف معاش لأبنائه.









ويقول فى رسالته: "أنا مسن على المعاش، وعندى 9 من الأبناء ومعاشى 2000 جنيه، "شيماء، أميمة"، مرضى سرطان، وتكاليف علاجهم غالية اوى، أنا كل اللى عايزة معاش ليهم عشان يقدروا يجيبوا علاجهم لأن معاشى مش بيكفى حاجة وأنا راجل كبير ومش قادر أشتغل".









وناشد المسئولين بوزارة التضامن صرف معاش لأبنائه لمساعدته على أعباء الحياة.









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