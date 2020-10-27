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برلمان

بحضور وزير التعليم العالي.. أبو هشيمة يقدم 32 منحة دراسية للمتفوقين فى بني سويف

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 09:25 م
النائب أحمد أبو هشيمة
النائب أحمد أبو هشيمة
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حسن رضوان
أعلن النائب أحمد أبو هشيمة، عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس حزب الشعب الجمهوري تقديمه ٣٢ منحة دراسية للمتفوقين من أبناء محافظة بني سويف. 

جاء ذلك خلال حفل تكريم الفائزين في  الموسم الأول من منصة الأنشطة الطلابية لمؤسسة شباب القادة وإطلاق الموسم الثاني، الذي حضره الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور حسام عثمان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأحمد فتحي الرئيس التنفيذي لمؤسسة شباب القادة، والإعلامية دينا عبد الكريم. 

وقال «أبو هشيمة» في كلمته إنه يفتخر دائما بدعمه لمؤسسة شباب القادة، التي آمن بها وبشبابها منذ اللحظة الأولى، وسيظل داعما لهم حتى تحقيق حلمهم، ووعد «أبو هشيمة» الطلاب الذين لم يحالفهم الحظ في الفوز هذا الموسم  بدعمهم بصفة شخصية بقيمة مالية مماثلة لجوائز الفائزين، مشيرا إلى أن هذا الدعم هدفه منع الإحباط من التسرب للشباب الذين لم يفوزوا.  

وأضاف أنه يؤمن بأن شباب مصر سيكسبونه رهانه عليهم وسيضربون أروع الأمثلة في دفع مصر إلى الأمام، مؤكدا أنهم يحتاجون لدعم الجميع حتى يستطيعون التعبير بصدق عن فكرهم وإبداعهم، لذلك قرر تقديم  ٣٢ منحة دراسية للمتفوقين من أبناء محافظة بني سويف، منهم ١٨ منحة دراسية ومنحتين دراسات عليا من جامعة بني سويف و ١٢ منحة دراسية من جامعة النهضة. 

يذكر أن تكلفة الـ٣٢ منحة المقدمين من النائب أحمد أبو هشيمة لأبناء بني سويف تصل إلى ٥ مليون و٨٤٢ ألف جنيه.
بحضور وزير التعليم العالي.. أبو هشيمة يقدم 32 منحة دراسية للمتفوقين فى بني سويف
بحضور وزير التعليم العالي.. أبو هشيمة يقدم 32 منحة دراسية للمتفوقين فى بني سويف
بحضور وزير التعليم العالي.. أبو هشيمة يقدم 32 منحة دراسية للمتفوقين فى بني سويف

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