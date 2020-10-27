خطة قطرية تركية لإفشال اتفاقية وقف إطلاق النار في ليبيا .. فيديو

قال الإعلامي نشأت الديهي ، إن الاتفاق الليبي الذي تم في جنيف الآن يتم تفخيخه من قبل تركيا وقطر، مؤكدا أن هذا الاتفاق كان بحضور جميع الأطراف الدولية.





وأضاف نشأت الديهي خلال برنامجه بالورقة والقلم المذاع علي قناة تن ، أن ما يحدث هو خطة قطرية وتركية لإفشال وإبطال مفعول اتفاقية وقف إطلاق النار التي وقعت في جنيف خلال الأيام الماضية والتي سعد بها الجميع .





وأوضح نشأت الديهي ، أن قطر وتركيا إذا كانوا صادقين كانوا وقفوا مع الشعب الليبي في محنته، لافتا إ لى أن الشعب الليبي لا يتحمل الآن مثل هذه التحرشات. كانوا وقفوامحنته،لى





وتابع : أن الأتراك متواجدون لتخريب ليبيا، وقطر متواجدة لمساندة عمليات التخريب التركية في ليبيا.



