عادل مبروك يكتب: زعبولا المشاكس

عبد السلام الموظف بالدرجة الثالثة انسان هادئ ومسالم ومحبوب من جميع زملائه بالعمل وخارج العمل..جلس على مكتبه ليمارس مهام وظيفته.. يدخل زعبولا المشاكس وهو عامل البوفيه الذي لا يملك من مقومات العقل ادناه.. سمي زعبولا المشاكس نظرا لغبائه الشديد في التعامل مع الجميع وكأنه كاره لذاته..علما بأن هذا الزعبولا لديه عمل اضافي وهو نقل الأخبار والايقاع بين الاصدقاء (عصفورة)..عبد السلام يطلب فنجانا من القهوة..زعبولا يحضرها ولكنها باردة وبدون وجه..تحدث مشادة كلامية تصل الى التطاول بالأيدي..عبد السلام يرقد بالمستشفى..زعبولا يتحول الى التحقيق.









المحقق..ليه ضربت الاستاذ عبد السلام يا زعبولا؟

زعبولا..استفزني يابيه..وبصراحة شكله مش عاجبني

المحقق..عشان استفزك وشكله مش عاجبك تقوم تكسرله ايديه الاتنين ورجليه وتخرم له عين وتفتح بطنه بالسكينة

زعبولا..(بعصبية) ماقولتلك هو اللي استفزني..هي شغلانة ولا ايه

المحقق..كل ده عشان قالك القهوة باردة ومن غير وش

زعبولا..اهو ده اللي عندي..وانا بقى عايز أتحول للتحقيق





المحقق..ماانت في التحقيق اهو ياغبي

زعبولا..(يضرب المكتب بقدمه) انا غبي..بتستفزني انت كمان

المحقق..(بخوف) اهدى بس يازعبولا..دا انا عايز أساعدك

زعبولا..ايوة كدة..هاتساعدني ازاي بقى

المحقق..بص يا زعبولا..اثناء الخناقة هل حصل ان المجني عليه شتمك او ضربك

زعبولا..يضرب مين..انت اتجننت

المحقق..طب عمل ايه؟

زعبولا..وأنا بحط السكينة في كرشه شتمني وقاللي يا حيوان





المحقق..قالك يا حيوان..ده اكيد اتجنن..طب اتفضل انت يا زعبولا..ويتم إحالة الاستاذ عبد السلام بعد شفائه للتحقيق معه في واقعة سب السيد زعبولا..اتجنن عبد السلام ده ولا ايه ..يقول لزعبولا يا حيوان..دي كارثة..مصيبة..اقفل التحقيق ياابني .