توفير أماكن للغسيل الكلوي.. مستشفى ديرمواس بالمنيا جاهزة لتقديم خدمة صحية مميزة.. شاهد

أيام قليلة تفصلنا على افتتاح مستشفى ديرمواس المركزى جنوب المنيا ، لـ تضاف إلى قائمة مستشفيات المحافظة لتقديم خدمة صحية متميزة للمرضى تليق بأبناء المنيا .





حيث بلغت التكلفة الإنشائية للمستشفى ٢١٦ مليون جنية وتتكون من مبنى رئيسي به ٤ أدوار ومبنى عيادات بعدد ٣ أدوار ومبانى قوى / خزان وبطاقة ١٠٧ سرير منهم ٦٧ مرضى و١١ عناية مركزة و٢٠ مبتسرين وتتكون من أقسام (إقامة مرضى – معامل – عمليات – نسا وتوليد – غسيل كلوى – عيادات خارجية – خدمات مساندة)





وتتميز مستشفى ديرمواس المركزى بإضافة ٣٨ ماكينة غسيل كلوى تخدم حوالى ٢٢٠ مريض، وبذلك توفر أماكن غسيل كلوي للمرضى بالمركز وتقليل مشقة تلقى الخدمة بالمراكز المجاوره وكذلك مزوده بمولد أكسجين لتوفير الأكسجين بدلًا من الأسطوانات وخزانات الأكسجين، تم تصميمها طبقًا للمعايير الهندسية لكود المستشفيات الحديثة كما تتضمن المستشفى منظومة استشعار الحريق اتوماتيكيًا لكل غرف ووحدات المبنى





اقرأ المزيد ..





ومن جانبه قام الدكتور محمد محمود أبوزيد نائبا عن المحافظ اللواء أسامة القاضي بمتابعة الأعمال النهائية والتجهيزات الخاصة بالمستشفى بعد الإنتهاء من أعمال الإحلال والتجديد للمستشفى.





وذلك بحضور الدكتور محمد النادى وكيل وزارة الصحة وذلك للوقوف على اللمسات النهائية و تلافي كافة الملاحظات البسيطة، تمهيدًا لتشغيلها رسميًا ودخولها الخدمة قريبًا، للمساهمة في الإرتقاء بالمنظومة الصحية وتقديم خدمة صحية وعلاجية مميزة لأهالى المحافظة .





وتفقد الدكتور محمد كافة أقسام المستشفى، مؤكدًا أن المستشفى ستكون بمثابة إضافة قوية لمنظومة الصحة بالمحافظة، وستتيح توفير الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين .





موضحًا أن المستشفى تم تزويدها بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية لتحسين ورفع كفاءة الخدمة الصحية في كافة القطاعات الطبية المقدمة للمواطنين والتي تأتي في مقدمة اهتمامات الدولة، من خلال تطبيق أفضل المعايير في أداء الخدمات للمواطنين .





كما شدد خلال جولته علي الاسراع في انهاء الإجراءات اللازمة لاستكمال المستشفى وسرعة افتتاحها في القريب العاجل أمام المواطنين وتقديم خدمة علاجية وطبية تليق بهم .





ومن جانبه أوضح الدكتور محمد النادى وكيل وزارة الصحة أن التكلفة الإنشائية بلغت ٢١٦ مليون جنية حتى الآن، حيث تتكون من مبنى رئيسي بعدد ٤ أدوار ومبنى عيادات بعدد ٣ أدوار ومبانى قوى / خزان بطاقة ١٠٧ سرير (٦٧ مرضى و١١ عناية مركزة و٢٠ مبتسرين)، وتتكون من أقسام (إقامة مرضى – معامل – عمليات – نسا وتوليد – غسيل كلوى – عيادات خارجية – خدمات مساندة)، وتتميز مستشفى ديرمواس المركزى بإضافة ٣٨ ماكينه غسيل كلوى تخدم حوالى ٢٢٠ مريض.





وبذلك توفر أماكن غسيل كلوى للمرضى بالمركز وتقليل مشقة تلقى الخدمة بالمراكز المجاوره ،وكذلك مزوده بمولد أكسجين لتوفير الأكسجين بدلًا من الأسطوانات وخزانات الأكسجين، تم تصميمها طبقًا للمعايير الهندسية لكود المستشفيات الحديثة كما تتضمن منظومة استشعار الحريق اتوماتيكيًا لكل غرف ووحدات المبنى .





كما تشهد المنيا أيضا افتتاح مستشفى سمالوط النموذجى خلال الفترة المقبلة ويضم المستشفى ٥ مبان بمساحة إجمالية تصل إلي ٩٦٣٠ مترا مربعا وتخدم ٧٣٣ ألف نسمة من أهالى المحافظة.





بالإضافة إلي تخفيف العبء عن المستشفيات المركزية بالمحافظة، والمستشفى عبارة عن طابق ارضى و ٤ طوابق علوية حيث يضم الطابق الأرضى أقسام الطوارئ والاستقبال، و٤ عيادات خارجية وصيدلية مركزية، بالإضافة إلى قسم الأشعة التى تشمل الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي، والأشعة العادية، وموجات فوق الصوتية، كما يشمل خدمات أخرى منها غرف التعقيم والمشرحة، والمغسلة، والمطبخ المركزى .





ويضم الطابق الأول ١٠ عيادات خارجية و٣٨ ماكينة غسيل كلوى و٤ معامل، إلى جانب بنك الدم، وعدد من العيادات الخارجية، ويحتوى الطابق الثانى على ٣٠ غرف إقامة للمرضى، ويحتوى الطابق الثالث علي ١٨ غرفة إقامة، وسكن للأطقم الطبية من الأطباء والتمريض، بينما يحتوي الطابق الرابع علي أقسام الولادة الطبيعية و٥ غرف للعمليات الجراحية، و العناية المركزة، و٢٠ حضانة للمتبسرين، ويحتوى الطابق الخامس على مدرسة للتمريض تضم ٦ فصول وغرف للمدرسين إلى جانب معمل ومكتبة، وقاعة للاجتماعات .



