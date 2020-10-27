بسبب ترامب وبايدن .. أحمد موسى: أمريكا على صفيح ساخن

قال الإعلامي أحمد موسي، إن الولايات المتحدة الأمريكية على صفيح ساخن، وهناك حالات من الشجار بين مؤيدي ترامب وبايدن مرشحي الانتخابات الأمريكية.





وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن شجار مؤيدي ترامب وأنصار بايدي في نيويورك تسبب في اعتقال 7 أشخاص من الأمريكان؛ لافتا ان هناك تحذيرات من انتشار مسلحين في فترة الانتخابات وربما يروح ضحيتها الكثير.





وأكد موسى، أن الوضع الأمني في الولايات المتحدة الأمريكية خطر، لافتا أن إعلان النتيجة سوف يكون في يوم الانتخابات 3 نوفمبر.





يتنقل الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن إلى أنحاء مختلفة من البلاد، اليوم الثلاثاء، الذي يشهد نشاطا مكثفا في الدعاية الانتخابية يشارك فيه الرئيس السابق باراك أوباما، وذلك قبل أسبوع واحد على انتخابات الرئاسة في الثالث من نوفمبر.





وسيعقد ترامب، الذي يتخلف عن بايدن في استطلاعات الرأي على مستوى البلاد، لقاءات جماهيرية في ثلاث ولايات مهمة لآماله في الفوز بولاية ثانية هي ميشيغان وويسكونسن ونبراسكا، في حين يزور بايدن ولاية جورجيا ويتوجه أوباما إلى فلوريدا ذات الأهمية البالغة.