تامر أمين يلقن المسيئين للرسول درسًا على الهواء .. فيديو

قال الإعلامي تامر أمين، إنه تعامل مع الإساءة التى تمت بخصوص الرسومات المسيئة للرسول بطريقة مختلفة عما ظهر من بعض الأشخاص، وأكد أنه سيتعامل مع ذلك بما تعمله من رسول الله.





وأضاف تامر أمين، خلال تقديمه برنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أن الرسول أمرنا بـ عدم رد السيئة بالسيئة و الإساءة بالإساءة و التحكم فى الانفعال و اظهار محاسن الأخلاق .





ولفت إلى أن الرسول الكريم إذا كان موجودا كان سيتعامل مع هؤلاء الأشخاص بالحسنة، كما كان يعمل فى عهده، مؤكدًا أن الرسول تعرض لأشياء كثيرة وكان يعفو.





وأشار إلى أن مجلس حكماء المسلمين قال إن مواجهة الإساءة للإسلام ستكون من خلال القضاء و بالطرق القانونية، وليس كما يفعل الآخرون.





وأوضح أن مجلس حكماء المسلمين طالب بسن تشريعات دولية تجرم التحريض على الكراهية ومعاداة الإسلام.



