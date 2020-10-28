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لمناقشة آخر الجهود المبذولة للتعافي.. «العناني» يشارك في اجتماع لجنة أزمة السياحة العالمية.. ويدعوهم لحضور احتفالية نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري للمتحف القومي للحضارة

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 02:01 ص
الدكتور خالد العناني
الدكتور خالد العناني - وزير السياحة والآثار
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محمد الاسكندرانى
  • خلال الاجتماع:
مناقشة آخر التطورات الخاصة بالجهود المبذولة لتعافي القطاع السياحي
مناقشة الإجراءات التي يجب على الدول والمنظمات الإقليمية والدولية القيام بها 
مناقشة الإجراءات القانونية ومسائل نقل الركاب وصحة وسلامة السائحين في المطارات

وزير السياحة والآثار: 
أهمية توحيد وتوضيح المعايير المتعلقة بتحديد المناطق الآمنة واستعدادها لاستقبال السائحين
نجاح تجربة مصر في استئناف الحركة السياحية الوافدة إليها من الخارج في ظل ضوابط السلامة الصحية 


شارك الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار في اجتماع عبر الفيديو كونفرانس للجنة أزمة السياحة العالمية بمنظمة السياحة العالمية.

ترأس الاجتماع الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، وحضره الأمين العام لمنظمة "الإيكاو"، ورئيس اتحاد الغرف التجارية الدولي، ومفوض العدل بالاتحاد الأوروبي، وعدد من الوزراء المعنيين بملف السياحة في العالم، وأعضاء لجنة أزمة السياحة العالمية بمنظمة السياحة العالمية.

وأوضح المستشار عبد المحسن شافعي المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات العامة والدولية بوزارة السياحة والآثار، أن الاجتماع ناقش آخر التطورات الخاصة بالجهود المبذولة لتعافي القطاع السياحي والإجراءات التي يجب علي الدول والمنظمات الإقليمية والدولية القيام بها لدعم هذا القطاع الحيوي، بالاضافة إلى مناقشة الإجراءات القانونية، ومسائل المسارات الخضراء ومسائل نقل الركاب وصحة وسلامة السائحين في المطارات.

كما شهد الاجتماع مداخلات عدد من الوزراء على رأسهم وزراء السياحة بكل من مصر واسبانيا واليونان والبرتغال والمملكة العربية السعودية وماليزيا وتشيلي.

من جانبه أكد الدكتور خالد العناني، علي أهمية توحيد وتوضيح المعايير المتعلقة بتحديد المناطق الآمنة واستعدادها لاستقبال السائحين، مؤكدا على نجاح تجربة مصر في استئناف الحركة السياحية الوافدة إليها من الخارج منذ أول يوليو الماضي بمحافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومنذ أول سبتمبر بعد استئناف السياحة الثقافية، في ظل الالتزام بتطبيق الإجراءات وضوابط السلامة الصحية حفاظًا على صحة المواطنين والسائحين والعاملين بالقطاع والذي عكسته المؤشرات الإيجابية في أعداد السائحين الوافدين لمصر منذ استئناف الحركة السياحية، وعودتهم إلى بلادهم دون أية إصابات بعد الاستمتاع بإجازاتهم.

وخلال الاجتماع دعا الدكتور خالد العناني الوزراء المشاركين في الاجتماع، والدول الأعضاء بمنظمة السياحة العالمية لحضور احتفالية نقل المومياوات الملكية من مكان عرضها الحالي بالمتحف المصري بالتحرير لمكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة للمصرية بالفسطاط، بما يؤكد علي قدرة مصر واستعدادها لاستقبال كبار الزوار والضيوف والسائحين مرة أخرى.

وأشار المستشار عبد المحسن شافعي إلى أن الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية أكد خلال الاجتماع على أهمية القطاع السياحي في استمرار توفير الوظائف والتنمية المستدامة في المجتمعات المحلية، مؤكدا علي أهمية تنسيق الجهود وتضافرها في هذا الإطار لضمان استعادة القطاع لفاعليته في أقرب فرصة.

كما رحب الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية بالدعوة التي وجهها الدكتور خالد العناني للمشاركة في احتفالية نقل المومياوات الملكية، معربا عن قبوله لهذه الدعوة، كما حث الوزراء المشاركين في الاجتماع على حضور هذا الحدث الهام.

واستعرض مفوض العدل بالاتحاد الأوروبي نتائج قرارات المجلس الأوروبي في هذا الشأن والتي تسعى لمعالجة إشكاليات التركيز على تنسيق الإجراءات بين دول الاتحاد الأوروبي وسحب هذه الإجراءات في مرحلة لاحقة على دول الجوار.

كما قدمت كل من الأمين العام لمنظمة الإيكاو، والمنظمة المعنية بتنظيم الرحلات البحرية الإجراءات التي اعتمدتها كل منظمة لضمان عودة الطاقة الاستيعابية للطائرات والرحلات البحرية في أقرب فرصة ممكنة. 
لمناقشة آخر الجهود المبذولة للتعافي.. «العناني» يشارك في اجتماع لجنة أزمة السياحة العالمية.. ويدعوهم لحضور احتفالية نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري للمتحف القومي للحضارة
لمناقشة آخر الجهود المبذولة للتعافي.. «العناني» يشارك في اجتماع لجنة أزمة السياحة العالمية.. ويدعوهم لحضور احتفالية نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري للمتحف القومي للحضارة
لمناقشة آخر الجهود المبذولة للتعافي.. «العناني» يشارك في اجتماع لجنة أزمة السياحة العالمية.. ويدعوهم لحضور احتفالية نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري للمتحف القومي للحضارة

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