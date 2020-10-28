خالد زكريا: الحوكمة أهم قضايا التنمية الشاملة والمستدامة

قال خالد زكريا، مدير مركز السياسات الاقتصادية الكلية بمعهد التخطيط القومى إن الحوكمة من القضايا الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وهى أحد الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

وأشار مدير مركز السياسات الاقتصادية الكلية بمعهد التخطيط القومى، إلى أنها الهدف السادس عشر، مؤكدًا أن تحقيق هذا الهدف يعد وسيلة لتحقيق الأهداف الأخرى.

اقرأ أيضا :





جاء ذلك فى تصريحات صحفية على هامش احتفالية يوم الاستدامة تحت رعاية هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.





من جانبه قال أحمد كمالي إن الهدف السابع عشر من الأهداف الأممية والمتعلق بالمشاركة لتحقيق الأهداف التنموية هو أحد أهم الأهداف مضيفًا أن تحقيق التنمية المستدامة لا يقع فقط على عاتق الحكومة وحدها مؤكدًا أهمية وجود نهج تشاركي ليس فقط في صياغة أجندة التنمية الوطنية إنما في تحقيق وتنفيذ أهدافها.



