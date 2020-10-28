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اقتصاد

خالد زكريا: الحوكمة أهم قضايا التنمية الشاملة والمستدامة

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 02:02 ص
خالد زكريا، مدير
خالد زكريا، مدير مركز السياسات الاقتصادية بمعهد التخطيط
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آية الجارحي
قال خالد زكريا، مدير مركز السياسات الاقتصادية الكلية بمعهد التخطيط القومى إن الحوكمة من القضايا الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وهى أحد الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

وأشار مدير مركز السياسات الاقتصادية الكلية بمعهد التخطيط القومى، إلى أنها الهدف السادس عشر، مؤكدًا أن تحقيق هذا الهدف يعد وسيلة لتحقيق الأهداف الأخرى.
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جاء ذلك فى تصريحات صحفية على هامش احتفالية يوم الاستدامة تحت رعاية هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

من جانبه قال أحمد كمالي إن الهدف السابع عشر من الأهداف الأممية والمتعلق بالمشاركة لتحقيق الأهداف التنموية هو أحد أهم الأهداف مضيفًا أن تحقيق التنمية المستدامة لا يقع فقط على عاتق الحكومة وحدها مؤكدًا أهمية وجود نهج تشاركي ليس فقط في صياغة أجندة التنمية الوطنية إنما في تحقيق وتنفيذ أهدافها. 

وأكد "كمالي"، أهمية الاستثمار في البنية التحتية، لافتًا إلى ضرورة عدم إغفال دور المجتمع المدني والمؤسسات الدولية، مضيفا أن جميع المؤسسات الدولية تسعي للتعاون مع مصر باعتبارها دولة رائدة في متابعة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا أن الحكومة المصرية بمؤسساتها تتعاون كفريق واحد لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

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