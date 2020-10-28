تطبيق جديد يحقق 2 مليون جنيه من «الفكة» في أقل من 5 أشهر

أطلقت شركة "كريديت جو - CreditGo" لخدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني، تطبيقها الجديد للهاتف المحمول، وهو تطبيق مجاني لأجهزة الهاتف المحمول بنظام الأندرويد وبديل لنقاط البيع POS، ويتميز بالسهولة والسرعة عن أجهزة خدمات الدفع الإلكترونية التقليدية.

وفي هذا السياق، صرحت شيرين عويس، نائب الرئيس التنفيذي لشركة "كريدت جو": "إطلاقنا لتطبيق "كريدت جو" يسهل على مستخدميه من سائق التوك توك والتاكسي إلى العامل في المقاهي والعامل اليومي وعمال المصانع والشركات وربات البيوت وحراس العقارات القيام بجميع خدمات المدفوعات الإلكترونية مثل شحن رصيد الهاتف المحمول ودفع الفواتير".





وأوضحت "عويس" أن مجانية التطبيق وسهولة الاستخدام والتسجيل التي لا تتطلب إلا وجود الرقم القومي، قد جذبت العديد من الأفراد من مختلف شرائح المجتمع في كل أنحاء مصر، كونه الحل الأنسب لأي شخص يبحث عن فرصة لزيادة وتحسين دخله، حيث أن حجم السوق المستهدف يقدر بنحو٢,٢ مليون مستخدم من مختلف شرائح المجتمع المصري.





وأشارت إلى أهمية أن يصل الشمول المالي إلى الجميع قائلة: "ينفرد تطبيق "كريدت جو" بميزة كان من الضروري الالتفات إليها، حيث نخاطب الجميع لذلك تم تصميم التطبيق بشكل يلائم أيضًا من يعانون من مشاكل في الإبصار ليتمكنوا من استخدامه، ويوجد بالفعل فريق من المندوبين المكفوفين في بورسعيد يقومون باستخدام التطبيق ويحققون أرقامًا ونتائج متميزة منذ الإطلاق المبدئي للتطبيق منذ أقل من خمسة أشهر، تمكنت شركة كريديت جو من تحقيق 2 مليون جنيه من الفكة، نتيجة 55 ألف عملية قام بها 1500 مستخدم".





يأتي ذلك في ضوء أولويات الدولة في نشر الشمول المالي والتحول الرقمي لتحقيق التنمية الشاملة،وتشجيع الحكومة للمواطنين أفرادًا وشركات ومؤسسات بالتوجه لخدمات الدفع الإلكتروني، لا سيما في ظل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.