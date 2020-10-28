لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ تنتهي من إقرار 100 مادة.. والأعضاء يطالبون بزيادة عدد اللجان النوعية

- وكيل مجلس الشيوخ تشيد بالمجهود المبذول من أعضاء لجنة إعداد اللائحة الداخلية
- لجنة لائحة مجلس الشيوخ تنتهي من أول 100 مادة وتقر 14 لجنة نوعية بشكل رسمي
- وزير المجالس النيابية يسلم رئيس الشيوخ تقرير اللجنة الإدارية عن مجمل الأعمال
انتهت لجنة إعداد لائحة مجلس الشيوخ أمس الثلاثاء من أول 100 مادة وذلك في اجتماعها الثاني والذي تضمن مناقشات موسعة حول المواد من 35 حتى 100 بعد أن تم حسم أول 35 بالاجتماع الأولى الأحد الماضي على أن يكون الاجتماع الثالث يوم الأحد القادم.
وانتهت اللجنة إلى إقرار وجود 14 لجنة نوعية لمجلس الشيوخ، مع دراسة فى وقت لاحق إمكانية إضافة لجان نوعية، في ضوء ما تقدم به بعض الأعضاء بطلبات لعمل لجان نوعية أخري بعيدة عن الـ14 ومنهم النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، والذي تقدم بمقترح إضافة لجنة نوعية للجان مجلس الشيوخ، تكون معنية بشئون التحول الرقمي، وتنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تكون منوطة بشكل كامل بملف التحول الرقمي وتقديم خلاصة التجارب والرؤى والأفكار للحكومة والتعاون معها من أجل التغلب على جميع إشكالياته وعقبات تنفيذها وأيضا دعم ترسيخ ثقافة وتهيئة البيئة التشريعية اللازمة لتنفيذ التحول الرقمي في كافة القطاعات في مصر.
من جانبها أشادت النائبة فيبي فوزى وكيلة مجلس الشيوخ، بالجهد المبذول من أعضاء لجنة إعداد لائحة المجلس برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق في اجتماعهم اليوم الذي دام سبع ساعات أنجزت فيها اللجنة 65 مادة من مشروع اللائحة ليصل عدد المواد التي تم إقرارها إلى 100 مادة.
وفى سياق آخر، استقبل المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أمس الثلاثاء، وفد اللجنة التى أناط بها قانون مجلس الشيوخ المهام الإدارية والمالية وترأسها المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية لحين انتخاب هيئة المكتب، حيث شهد اللقاء تسلم "عبد الرازق" تقريرًا متكاملًا عن كافة الإجراءات التى اتخذتها اللجنة منذ بدء عملها في جميع القطاعات.
وقد عقدت لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ اجتماعها الثاني للجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ، والمستشار بهاء الدين ابو شقة وكيل مجلس الشيوخ و الدكتورة فيبي فوزي الوكيل الثاني وباقي أعضاء اللجنة بقاعة سيف اليزل.