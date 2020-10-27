تحسين مستوى معيشة المواطن.. أول أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.. تفاصيل

يعد الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته اول أهداف التنمية المستدامة روية مصر 2030 وكفل الدستور المصري جملة من الحقوق الاجتماعية التي تضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين منها الحق في التأمين الاجتماعي والصحة والتعليم وجودة البيئة المحيطة والثقافة.





لذا تضع الاجندة الوطنية للتنمية المستدامة الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته كهدف أسمى تسعى إلى تحقيقه، وذلك من خلال منظومة تنموية متكاملة واحتوائية تعمل على الاستثمار في رأس المال البشري في مجالات التعليم والصحة بما يضمن تحسين خصائصه وزيادة قدرته على المشاركة في العملية التنموية.





وتعمل الدولة علي تحسين البنية التحتية وإتاحة الخدمات الأساسية بجودة عالية على أسس من العدالة والإنصاف، بالإضافة الي تبنى منظومة متكاملة من الحماية الاجتماعية تتسم بالكفاءة والفاعلية، وتقوم على الشمول المجتمعي.





وتتعامل الأجندة مع جودة حياة المواطن بنظرة أكثر شمولية من خلال تضمينها ما يتعلق بإثراء الحياة الثقافية والارتقاء بالبيئة المحيطة والمظهر الحضاري.





ويأتي الهدف تفعيلًا لنصوص المواد الدستورية أرقام (8، 9، 17، 18، 19) والتي نصت على:





مادة 8: "يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي. وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذي ينظمه القانون."





مادة 9: تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز.





مادة 17: تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي. ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة. وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة، وفقًا للقانون. وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهي وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثمارًا آمنا، وتديرها هيئة مستقلة، وفقًا للقانون. وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات.





مادة 18: لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين في اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقًا لمعدلات دخولهم. ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي. وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية وفقًا للقانون."





مادة 19: "التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقًا لمعايير الجودة العالمية. والتعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقًا للقانون.



