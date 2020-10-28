صحفي سوداني: توافق مواقف القاهرة والخرطوم حول سد النهضة.. فيديو

قال الدكتور أبو القاسم إبراهيم آدم الأكاديمي والصحفي السوداني، إن الموقف المصري السوداني متطابق تمامًا بشأن ازمة سد النهضة، وأكد علي أن الخطاب المصري والخطاب السوداني هما واحد وأكد علي أن العلاقات المصرية السودانية الآن في أفضل حالاتها .





وأضاف إبراهيم آدم خلال مداخلة هاتفية في برنامج رأي عام المذاع علي قناة تن، أن التطور والنمو الذي حدث بين علاقة مصر بالسودان هو علاقة حقيقة وليست علاقة ظاهرية، لافتاً إلى أن مصر وقفت مع الشعب السوداني في العديد من الأزمات ومنها الأزمات الاقتصادية وفي جائحة فيروس كورونا .





وأوضح إبراهيم آدم ، أن هذه المواقف تؤكد متانة العلاقة بين الشعبين وكنّا نتحدث دائمًا علي علاقة الشعبين واليوم نتحدث عن مكانة العلاقة بين الحكومتين السودانية والمصرية.



