بعد واقعة طالبة حلوان .. تشريعية النواب تكشف سبب انتشار ظاهرة الزواج العرفي

قال النائب نبيل الجمل وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن هناك غيابا للدور الرقابي من الأهالي تجاه أبنائهم خاصة الفتيات، ونتيجة ذلك الغياب تنشأ آثار سلبية جسيمة من شأنها الفتك بحياة الأبناء، لافتا إلى أن حدوث واقعة زواج عرفي لطالبة أقل من 18 عاما أصبح خبرا اعتياديا لم تتعجب من حدوثه.





أضاف " الجمل" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، أن إنكار السائق المتهم بتوقيعه لعقد الزواج، وأيضا حملها لطفل يبطل مسار القضية ويؤجلها لحين ولادتها، فلابد من الحصول على اعترافات تثبت صحة أقوالها، ومن ثم يتم رفع دعوى قضائية على المتهم من أجل إثبات نسب الطفل.





كما أشار عضو مجلس النواب إلى أن الأسرة المصرية بحاجة إلى إعادة مبادئها القويمة التي تساعد في بناء أجيال واعية على خلق عظيم تخشي غضب الله قبل الأهل والمجتمع،فنحن نفتقر لأسس التربية الحميدة نتيجة اتجاه الشباب نحو الانفتاح ومحاكاة بعضهم البعض.





جاء ذلك بعد أن استمعت النيابة العامة لأقوال طالبة في الصف الثالث الثانوي التي روت تفاصيل زواجها من سائق عرفيا وحملها منه سفاحا ، حيث قررت أن "المتهم تزوجني عرفي بعد قصة حب منذ 3 سنوات في بداية التحاقي بالمدرسة، فكان يقوم بتوصيلي يوميا للمدرسة بـ"التوك توك".





وقالت المجني عليها إنه طلب منى الزواج منذ عام ونصف العام عرفيا لعدم إتمام السن القانونية وقمنا بكتابة ورقة بيننا ثم سرقها مني، وأثناء تلك الفترة حملت منه وحاولت الإجهاض ، الا أنني أصيبت بنزيف ما تسبب في كشف الواقعة.





وكانت أسرة المبلغة قد اكتشفت الواقعة عندما عثر والدى على أدوية ملقاة في حمام المنزل عبارة عن "أقراص الإجهاض" ليكتشف الواقعة.





وتلقى قسم شرطة حلوان بلاغا من عامل " 42 سنة " قرر أنه اكتشف حمل ابنته الطالبة بالصف الثالث الثانوي، وأنه اكتشف أنها حامل بعد إصابتها بحالة إعياء شديدة فقمت باصطحابها للمستشفى وبإجراء الفحوصات الطبية، أخبره الطبيب أن ابنته حامل في الشهر الرابع.





وقررت الفتاة فى أقوالها أنها ترتبط بعلاقة عاطفية منذ 3 سنوات بسائق، وأنه تزوجها عرفيا منذ عام ونصف العام تقريبا وكانت تذهب لشقته ويعاشرها معاشرة الأزواج، إلا أنها حلمت منه وأخبرته بالأمر ولكنه تهرب منها ورفض الزواج، فقررت التخلص من الجنين.

القي القبض على المتهم ، إلا أنه أنكر الواقعة ، فقررت النيابة عرض الفتاة على الطب الشرعي للكشف عليها، وجار الاستماع لأقوال السائق فيما هو منسوب إليه وطلبت النيابة أيضا تحريات المباحث حول الواقعة.