سريعة ونتائجها مضمونة .. 3 حيل لنسف الكرش



وصفة المريمارية



مكونات خلطة أعشاب للتخسيس فى أسبوع





ملعقة صغيرة خل التفاح

1/2 ملعقة صغيرة من المريمارية

1 كوب ماء

كيف تطبقين الوصفة

فائدة الوصفة .

وصفة بذور الحلبة







1 ملعقة صغيرة خل التفاح

2 ملاعق صغيرة بذور الحلبة

1 كوب ماء

كيف تطبقين الوصفة

انقعي بذور الحلبة طوال الليل في كوب من الماء وأضيفي خل التفاح إلى ماء الحلبة في الصباح.

يقلب جيدا ويشرب.

وصفة خل التفاح والعسل

مكونات أعشاب لتنحيف البطن

1 ملعقة صغيرة خل التفاح

1 ملعقة صغيرة أوراق شاي أخضر

1 ملعقة صغيرة عسل

1 كوب ماء

كيف تطبقين الوصفة

سخني كوب الماء حتى يبدأ في الغليان ونرفع الوعاء عن النار ونضيف أوراق الشاي الأخضر.

أغلقي الغطاء واتركه ينقع لمدة 3 دقائق.

صفي الشاي في كوب وأضيفي خل التفاح وأضيفى ملعقة صغيرة من العسل ويقلب جيدا ويشرب.

يُضاف مسحوق المريماريةإلى الماء ويغلى ودعها تبرد و أضف خل التفاح ويقلب جيدا ويشرب.لا يمكن تناول خل التفاح نيئًا بسبب مذاقه القوي وغير المرغوب فيه. تضيف المريمارية نكهة لذيذة وحلوة كما أنه تخفض مستويات السكر في الدم ، وتقلل من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب ، وله عدد كبير من الفوائد الرائعة الأخرى التي تجعله جزءًا لا غنى عنه من النظام الغذائي لأي شخص .