بعد دعم الطلاب غير القادرين .. برلماني: الرئيس السيسي حفظ كرامة المواطن

أشاد النائب عبد الفتاح محمد، عضو مجلس النواب، بقرار الرئيس السيسي بشأن تخصيص مليار جنيه لدعم تكافؤ الفرص التعليمية للطلاب غير القادرين، الذين تم رفضهم في برامج الدعم النقدي، وذوي الإعاقة وطلاب المدارس المجتمعية وطلاب تكافل الذين التحقوا بالجامعات، والتدريب الفني ومحو الأمية ووحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، قائلا:"الرئيس السيسي حفظ كرامة المواطن المصري وأعطى لغير القادرين الحق في الإنخراط في المجتمع دون أي عائق".





وأوضح "محمد"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الفئات الأكثر احتياجا هم الذين يحتاجون للدعم في الفترة المقبلة، مشيدا بخطوة منح تراخيص مؤقتة لجميع حضانات الاطفال غير المرخصة علي مستوى الجمهورية وعددها 10,300 حضانة غير مرخصة وترخيصها مؤقتًا لحين تسوية أوضاعها من خلال لجنة وطنية برئاسة التضامن الاجتماعي.





وأشار عضو مجلس النواب، إلى ضرورة العمل على تقديم كافة المساعدات لغير القادرين، مؤكدا على ضرورة مشاركة منظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال في هذا الامر.





وكانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، قد أكدت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتخصيص مليار جنيه لدعم تكافؤ الفرص التعليمية للطلاب غير القادرين، الذين تم رفضهم في برامج الدعم النقدي، وذوي الإعاقة وطلاب المدارس المجتمعية وطلاب تكافل الذين التحقوا بالجامعات، والتدريب الفني ومحو الأمية ووحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات.





وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذا التخصيص يتضمن دعم مليون طالب مدرسي من الأسر التي تم رفضها من برنامج تكافل ليصل إجمالي عدد الطلاب الذين يتم دعمهم 4.4 مليون طالب، من بينهم ٢.٤ مليون طالب يتم دعمهم عبر برنامج تكافل و٢ مليون طالب من المرفوضين من برنامج تكافل، بالإضافة إلى تقديم أدوات مساعدة للطلاب ذوي الإعاقة لتمكينهم من الخروج للتعليم ودمجهم بالمجتمع.