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السفير الياباني بالقاهرة: مغرم بالطعام المصري وله مذاق مختلف.. فيديو

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 10:43 م
السفير الياباني بالقاهرة
السفير الياباني بالقاهرة
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محمود محسن
أكد نوكي ماساكي السفير الياباني في القاهرة أنه عندما زار إحدى المزارع المصرية وتسلق النخيل أن الأمر كان صعبا للغاية ولكن كانت تجربة رائعة وحاولت أن ارتفع بعض الأمتار واستشعرت صعوبة الامر وحاولت أن اصل الى القمة وامسك ببعض الثمار.

وأضاف ماساكي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي ام سي عبر فضائية دي ام سي  أنني احب الغذاء المصري واحب أن أدرس عن الثقافة الغذائية مشيرا إلى انني مغرم بالطعام المصري والمزرعة التى قمت بزيارتها كانت مختلفة .

وتابع السفير الياباني في مصر أن معظم المنتجات المصرية يتم تصديرها لـ 37 دولة على مستوى العالم والانتاج كان متطور وجيد للغاية وقال :أنني  معجب بمستوى الجودة  العالية كالبرتقال والتي كانت قبل الحصاد المعتاد لم يصل لمرحلة النضج لكن المذاق كان جيد.

وأضاف، انني أحب التفاح المصري لانه مختلف عن الاوروبي والمانجو جيدة ومن الاصناف المميزة فى مصر ولديها مذاق متميز وهناك اهتمام وتنوع كبير.

وقال السفير الياباني في مصر أنه سوف يتم دراسة تصدير المنتجات المصرية لليابان وسوف ندرس هذا الامر ونري لأنه سوف يكون هناك لوائح للصحة النباتنية ونلتزم بها.

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