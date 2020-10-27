خالد عكاشة: تركيا تقف وراء عملية ذبح المدرس الفرنسي.. فيديو

قال العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن المقاطع المفبركة لاحتجاجات المسلمين في شوارع فرنسا بسبب قتل المعلم مقاطع من سنوات سابقة وتم استدعائها واعادة بثها بكثافة وهذا يدل علي ان هذه حملة مرتبة . والدراساتالمفبركة





واضاف خالد عكاشة خلال مداخلة هاتفية في برنامج راي عام المذاع علي قناة تن ، ان ما تم في فرنسا هو تحريض علي ارتكاب جريمة من اجل اصطناع ازمة وهذه مهارة تركية متكررة في أكثر من ساحة وفي أكثر من مكان مؤكدا ان تركيا تعرضت ل هجوم قاسي من فرنسا واخرهم أزمة شرق المتوسط .





واوضح عكاشة ، أن فرنسا تسبب قدر عالي من الازعاج للجانب التركي مؤكدا ان الشاب الذى قام بعملية قتل المدرس لاجىء شيشاني .



