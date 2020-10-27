نمتلك 2 ميسترال.. قائد القوات البحرية: السفينة متعددة المهام وتحمل الهليكوبتر الهجومي والمضاد للغواصات

قال الفريق أحمد خالد حسن قائد القوات البحرية ، إن قاعدة الإسكندرية البحرية أقدم القواعد المصرية ويتمركز بها قيادة القوات البحرية.





وأضاف حسن في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج " كلمة اخيرة " المذاع على قناة " أون اي"، قاعدة الإسكندرية بها

بعض أجهزة القيادة التابعة للقوات البحرية والقاعدة بها تشكيلات بحرية وترسانات لصيانة السفن ".





وتابع :" لون السفن البحرية رمادي وهو متعارف عليه عالميا ويعطي انعكاس مع لون البحر ويكون له ظل معين ".





وأكمل قائد القوات البحرية :" القوات البحرية المصرية تمتلك 2 ميسترال منذ 4 سنوات ونصف والميسترال سفينة متعددة المهام والأغراض لانها تستطيع القيام بعدد من المهام في توقيت واحد ".



