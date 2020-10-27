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نمتلك 2 ميسترال.. قائد القوات البحرية: السفينة متعددة المهام وتحمل الهليكوبتر الهجومي والمضاد للغواصات

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 10:49 م
قائد القوات البحرية
قائد القوات البحرية
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هاني حسين
قال الفريق أحمد خالد حسن قائد القوات البحرية، إن  قاعدة الإسكندرية البحرية أقدم القواعد المصرية ويتمركز بها  قيادة القوات البحرية.

وأضاف  حسن في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج " كلمة اخيرة " المذاع على قناة " أون اي"،  قاعدة الإسكندرية بها 
بعض أجهزة القيادة التابعة للقوات البحرية والقاعدة بها تشكيلات بحرية وترسانات لصيانة السفن ".

وتابع :"  لون السفن البحرية رمادي وهو متعارف عليه عالميا  ويعطي انعكاس  مع لون البحر ويكون له ظل معين ".

وأكمل قائد القوات البحرية:" القوات البحرية المصرية تمتلك 2 ميسترال منذ 4 سنوات ونصف  والميسترال سفينة متعددة المهام والأغراض لانها تستطيع القيام بعدد من المهام في توقيت واحد ".

ولفت احمد خالد :"  الميسترال  تحمل عدد من الطائرات الهليكوبتر الهجومية والمضادة للغواصات، وطائرات هليكوبتر للأبرار، وبها إمكانية حمل   المدرعات ومستويات من الذخائر المصاحبة لـ قوات الإبرار ".

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