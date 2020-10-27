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رياضة

ليلة الأبطال.. أياكس يتقدم على أتلانتا بهدفين خلال 8 دقائق

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 11:03 م
فريق اياكس
فريق اياكس
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مجدي سلامة
انتهى الشوط الأول من مباراة أياكس الهولندي واتلانتا الإيطالي بتقدم الفريق الضيف بهدفين نظيفين ، في المباراة التي تقام بين الفريقين ، في إطار الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لدوري أبطال أوروبا.

وشهد الشوط الاول تدخلات عنيفة من  لاعبى الفريقين رغبة في فوز كل منهما في الفوز على الأخر لحسم الصعود للدور المقبل .

وحصل كلا من تراوري وكلاسين ومزراني لاعبي أياكس على بطاقة صفراء لكل منهما ، بينما حصل إيليش لاعب أتلانتا الإيطالي على بطاقة صفراء أيضًا.

جاء الهدف الأول لفريق أياكس عن طريق تاديتش من ركلة جزاء سددها اللاعب في الدقيقة 30 ، ثم جاء الهدف الثاني عن طريق تراوري في الدقيقة 38 ليتفوق الفريق الهولندي بالشوط الأول من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة ، سيحتل فريق أتلانتا المركز الثالث برصيد 3 نقاط ، بينما سيحتل فريق أياكس الهولندي المركز الثاني برصيد 3 نقاط ايضًا لكن بفارق الأهداف، من المجموعة الرابعة بدوري أبطال أوروبا.

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