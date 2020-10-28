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إلا رسول الله بأجساد مسلمين ومسيحيين .. شاهد

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 03:58 ص
الا رسول الله
الا رسول الله
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البهي عمرو
قال الإعلامي تامر أمين، إنه شاهد لقطة مميزة بأحد المدارس بالإسكندرية، موضحًا أن هناك طلبة مسيحيين ومسلمين قاموا بكتابة الا رسول الله بأجسادهم.

وعرض تامر أمين، خلال تقديمه برنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، الصورة الجميلة التى ظهر بها الطلاب فى الملعب.

ولفت تامر أمين، إلى أن الجميع فى مصر يدافع عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، مؤكدًا أن المسلم إذا شاهد أى إساءة لـ سيدنا عيسى كان سيقف قبل المسيحي ضد من يقوم بذلك.

رسم عشرات الطلاب المسلمون والمسيحيون بإحدى مدارس محافظة الإسكندرية، بأجسادهم عبارة "إلا رسول الله" بأجسادهم داخل الملعب، حيث تراصوا في شكل منظم على خلفية استمرار نشر الرسوم الكاريكاتيرية المسيئة للنبى محمد صلى الله عليه وسلم.


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