وزارة قطاع الأعمال تبحث مع أوكرانيا بالقاهرة دعم الشراكة بين البلدين.. برلمانيون: سيساهم في توفير العملة الصعبة وفرص عمل جديدة للشباب

صناعة النواب..

برلمانية توضح مزايا التعاون مع أوكرانيا يساهم في توفير فرص عمل جديدة

برلماني: فرص واعدة لتوظيف الخبرة الكورية في الصناعات المعدنية

نائب: كوريا دولة متقدمة صناعيًا والاستفادة ستكون قوية حال وجود شراكة بين البلدين





استقبل هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إيهور جوف كفا نائب رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية للعلاقات الدولية والوفد المرافق له - الذي يزور مصر حاليًا - ويفهين ميكيتينكو سفير أوكرانيا بالقاهرة.



تم عقد جلسة مباحثات بين الجانبين بحضور وفد من شركة "فاش ماش" الأوكرانية، والمهندس محمد السعداوي رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

تم خلال اللقاء، استعراض مجالات التعاون المشترك بين مصر وأوكرانيا، والسعي نحو تعزيز أطر التعاون، ومتابعة الأعمال المشتركة بين شركة "فاش ماش" والشركة القابضة للصناعات المعدنية، ومساهمتها في أعمال التطوير.



وحول هذا الأمر أبدى مجموعة من النواب البرلمان عن استحسانهم بشأن استعراض مجالات التعاون المشترك بين مصر وأوكرانيا والسعي نحو تعزيز أطر التعاون، ومتابعة الأعمال المشتركة الخاصة بالصناعات المعدنية .





بداية قالت النائبة، إيفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه بالنسبة لأى تعاون مع الدول الأخرى خاصة المتقدمة صناعيًا سيكون فيه تعزيز كبير لموقف مصر بما سيساهم في تشغيل العديد من المصانع وتوفير العمالة أيضًا.





وأشارت إيفلين متى في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد " إلي أنه إذا تم عمل استثمار صناعي كان أم تجاري وكان المستثمر أوكرانيا سيساهم ذلك في توفير فرص عمل جديدة للشباب ، إضافة إلي توفير البنية التحتية بهذه الأماكن وتشجيع الناس علي العمل بأماكن كانت مغلقة في السابق.





وعبرت عضو لجنة الصناعة عن استحسانها بشأن قيام وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق ببحثهِ مع أوكرانيا فرص الترويج للاستثمار في الصناعات المعدنية ، حيث إن ذلك سيوفر الدعم الكافي للشباب وهذا ما نسعى لتحقيقه خلال الفترة الحالية في عمل استثمارات جديدة لتوفير فرص عمل جديدة .





وقال النائب، رضوان الزياتي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن أي فرص للإستثمار أو عمل اتفاقيات مع الدول المتقدمة صناعيًا سيساعد بشكل كبير فى تنمية الصناعة في مصر .





وأشار "الزياني" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إلي أن أوكرانيا معروفة بتقدمها الكبير في صناعة الحديد والصلب و علينا استغلال هذه الفرصة و التعاون معها سيساعدنا علي التقليل من الاستيراد وتحقيق اكتفاء ذاتي خاص بنا بشكل يضمن لنا توفير العملة الصعبة .





وأضاف عضو لجنة الصناعة أن الاستثمار المشترك والمتبادل مع أوكرانيا سيساهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب .





وفى السياق ذاتهِ قال النائب، فوزى فتى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إن عقد جلسات مع دول متقدمة صناعيًا له شأن كبير لما له من دور فى تعزيز الشراكة معها ناتجًا عن ذلك العديد من المزايا منها: توفير المنتج المحلي وجعله بديلًا للمستورد ، بما يضمن توفير العملة الصعبة وضخ استثمارات جديدة وتوفير فرص عمل جديدة للشباب المصري .





أشار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب فى تصريحات خاصة ل " صدى البلد " إلى أن أغلبية احتياجاتنا نستوردها ، فمن باب أولى أن نقوم بالترويج للإستثمار في الصناعات المعدنية وتشجيع هذه الصناعة والعمل علي تطويرها و ذلك بالتعاون مع الجانب الأوكراني المتميز في هذه الصناعة.





يشار إلى أن شركة "فاش ماش" الأوكرانية تقوم حاليًا بتنفيذ مشروع تجريبي في مناجم شركة الحديد والصلب لبحث إمكانية زيادة تركيز خام الحديد في هذه المناجم.





من جانبه، وجه وفد الشركة الأوكرانية الشكر لوزارة قطاع الأعمال العام لقبول مبادرتهم الخاصة بالترويج لدى المستثمرين الأجانب، فرص التعاون والشراكة المتاحة بشركات القابضة للصناعات المعدنية، في ضوء علاقتهم المتميزة بعدد كبير من المستثمرين في الخارج.





يشار إلى أن شركة "فاش ماش" الأوكرانية تقوم حاليًا بتنفيذ مشروع تجريبي في مناجم شركة الحديد والصلب لبحث إمكانية زيادة تركيز خام الحديد في هذه المناجم.





من جانبه، وجه وفد الشركة الأوكرانية الشكر لوزارة قطاع الأعمال العام لقبول مبادرتهم الخاصة بالترويج لدى المستثمرين الأجانب، فرص التعاون والشراكة المتاحة بشركات القابضة للصناعات المعدنية، في ضوء علاقتهم المتميزة بعدد كبير من المستثمرين في الخارج.